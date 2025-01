Ambros Martín a Fradi ellen debütál, visszavághat a súlyos vereségért az ETO

Hosszú idő telt el november 17. óta, legutóbb akkor rendeztek mérkőzéseket a női Bajnokok Ligájában. Magyar szempontból jól sikerült az évzáró, a ferencvárosiak és a címvédő győriek is legyőzték bukaresti ellenfelüket, és a januári folytatást úgy várhatják, hogy az automatikusan negyeddöntőt érő helyen állnak nyolcasukban, ahonnan már csak egyetlen lépés a budapesti final four. Ahová nagyon vágynak az FTC-nél és az ETO-nál is.

A naptári évet a fővárosiak indították jobban, öt góllal legyőzték a győrieket és átvették a vezetést a bajnoki tabellán, majd nyertek a Vác ellen is. A szerdai mérkőzést megelőzte egy bejelentés: a csapatot irányító dán Allan Heine az idény végén távozik, utódja sajtóhírek szerint honfitársa, Jesper Jensen lehet. Heine mindenesetre nagyon szeretne három kupával a hóna alatt búcsút inteni Magyarországnak, ezért is fontos a szombati mérkőzés, a Krim Ljubljana ugyanis a harmadik helyen áll az A-csoportban. Ősszel Érden nagy csatában 28–26-ra a magyar együttes nyert.

„Már jártam a csarnokunkban korábban, így nincs bennem idegesség. Alig várom, hogy visszatérjünk a pályára, és azt hiszem, készen is állunk. A szünetben játszottunk két felkészülési mérkőzést a Podravka ellen. Ezeknek volt néhány tanulsága, melyek alapján tudtunk készülni.” Vélemény: Ambros Martín a Krim edzője

A szlovén csapat az elmúlt év végén edzőt váltott, szombaton debütál tétmérkőzésen Ambros Martín. A spanyol szakember korábban két ciklusban is dolgozott Győrben, az ETO-val négyszer nyert BL-t, jól ismerheti az FTC-t.

„Meg akarjuk mutatni, hogy a mi csarnokunkban senkinek sincs könnyű dolga. Jól edzettünk, hiszek a csapatunkban. Van néhány új elem, amit még tanulunk, de biztos vagyok benne, hogy készen állunk” – mondta klubja honlapjának az Európa-bajnokság álomcsapatába is beválasztott Tjasa Stanko. A Krim irányítója farkasszemet nézhet korábbi csapat- és poszttársával, Darja Dmitrijevával, az orosz kézilabdázó nyár óta a ferencvárosiakat erősíti.

Vasárnap a címvédő győriek visszavághatnak a súlyos, 35–28-as őszi vereségért az Odensének. A dán rivális vezeti hazája bajnokságát, szerdán Koppenhágában aratott háromgólos győzelmet, szurkolói pedig egy bejelentésnek is örülhettek, Ingvild Bakkerud személyében norvég balátlövő csatlakozik nyártól az együtteshez, amelynek a Red Bull lesz a főszponzora. A ferencvárosi vereség után hazai pályán a Fehérvár ellen gyenge kezdés után végül magára talált az ETO, Per Johanssonéknak azért lenne kiemelkedően fontos az idegenbeli BL-győzelem, mert így három pontra tudnák növelni előnyüket a harmadik Odense előtt.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

9. FORDULÓ

SZOMBAT

A-CSOPORT

16.00: Gloria Bistrita (román)–Storhamar (norvég)

16.00: Nyköbing (dán)–Podravka (horvát)

18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

18.00: Buducsnoszt (montenegrói)–Vipers Kristiansand (norvég)

18.00: Brest (francia)–Rapid Bucuresti (román)

VASÁRNAP

B-CSOPORT

16.00: Odense HB (dán)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Metz 8 7 1 – 244–218 +26 15 2. FTC 8 7 – 1 229–199 +30 14 3. Ljubljana 8 4 – 4 229–228 +1 8 4. CSM Bucuresti 8 4 – 4 230–232 –2 8 5. Podravka Vegeta 8 3 1 4 212–220 –8 7 6. Storhamar 8 2 1 5 206–214 –8 5 7. Gloria Bistrita 8 2 – 6 223–236 –13 4 8. Nyköbing 8 1 1 6 216–242 –26 3

A B-CSOPORT ÁLLÁSA 1. GYŐR 8 6 1 1 231–211 +20 13 2. Esbjerg 8 6 – 2 255–225 +30 12 3. Odense 8 6 – 2 254–237 +17 12 4. Brest 8 5 – 3 268–247 +21 10 5. Vipers 8 3 1 4 225–220 +5 7 6. Ludwigsburg 8 3 – 5 234–241 –7 6 7. Rapid Bucuresti 8 1 1 6 223–258 –35 3 8. Buducsnoszt 8 – 1 7 191–242 –51 1