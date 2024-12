Visszavonul az olimpiai és világbajnok dán kézis, a PSG segédedzője lesz

Az olimpiai és világbajnok Henrik Möllgaard hétfőn bejelentette, hogy a januári világbajnokság után visszavonul a válogatottságtól. „Egy tökéletes világban a világbajnokság után jött volna ki a hír a karrierem befejezéséről” – idézi a 39 éves dán balátlövőt a sport.tv2.dk, Möllgaard hozzátette, hogy jobb lett volna a hátsó ajtón kiosonni, nem akarta, hogy a keretbejelentés a visszavonulásról szóljon.

Möllgaard elmondta, hogy megtiszteltetés, hogy utolsó válogatottbeli tornáján hazai közönség előtt, Dániában léphet pályára. „Nagyon várom már a hazai tornát, és rendkívül megtisztelő is, hogy lesz még egy, mert Nikolaj Jacobsen, a válogatott szövetségi kapitánya dönthetett volna úgy is, hogy most nagyot lép, és azt mondja, hogy cseréljük a keretet, miután Mikkel Hansen és Niklas Landin is távozott.”

Az Aalborg játékosa a világbajnokságon lép pályára utoljára a dán válogatottban, de a szezon végén teljesen befejezi játékospályafutását. Möllgaardnak már meg is van a következő állomása, hiszen ősszel a PSG-nél lesz másodedző.

A francia klub a héten jelentette be, hogy 2025. július 1-jétől Stefan Madsen lesz a klub vezetőedzője, Möllgaard pedig a segédedzői feladatokat látja el. A dán duó két szezonra szóló szerződést írt alá. A PSG bejelentése miatt Möllgaard bejelentése sem várhatott.

Möllgaard korábban három éven át, 2015 és 2018 között játszott a párizsi csapatnál, mellyel háromszor is megnyerte a francia bajnokságot. „Örülök, hogy visszatérhetek a PSG-hez, ahol annyi nagyszerű pillanatot éltem át, ez egy egyedülálló lehetőség. Korábbi játékosként jól ismerem a klub elvárásait és igényeit. Nagyon várom már, hogy Stefan mellett dolgozhassak, akit már évek óta ismerek, hogy segítsük a csapat jó teljesítményét, és rengeteg trófeát nyerjünk a szurkolónknak.”

Madsen 2018 óta kétszer jutott BL-döntőbe, négyszer nyert dán bajnokságot és kétszer Dán Kupát az Aalborggal.

A férfi kézilabda-világbajnokságot 2025. január 14 és február 2 között rendezik Horvátországban, Dániában és Norvégiában. A magyar válogatott a D-csoportban Hollandiával, Észak-Macedóniával és Guineával mérkőzik meg.