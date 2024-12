Montenegró Romániát is legyőzte a női kézi Eb-n; holland siker a rangadón

A magyarokkal azonos ágon lévő Montenegró és Románia egymás elleni összecsapása izgalmas múltra tekintett vissza: a két válogatott vasárnap már kilencedszer mérkőzött meg egymással hivatalos mérkőzésen – eddig Montenegró négyszer, Románia háromszor győzött, egy meccs döntetlennel ért véget. A két csapat ezt megelőző meccsét a 2022-es Európa-bajnokságon a montenegróiak nyerték meg 35–34-re. A debreceni találkozót Montenegró kezdte jobban, köszönhetően leginkább Dijana Mugosának, aki nagyon elkapta a fonalat: 30 percnyi játék után már hat találatnál járt a balszélső, így a szünetben négygólos különbséggel a vezetett a balkáni együttes, amelynek a szövetségi kapitánya egyébiránt Szuzana Lazovics, az Alba Fehérvár vezetőedzője.

A fordulás után sem tudott közelebb kerülni ellenfélhez a román válogatott, leszámítva az utolsó két percet, amikor feljöttek két találatra. A montenegrói győzelem azonban igazán nagy veszélyben nem forgott, még ha a 27–25-ös végeredmény egy nagyon szoros csatáról is árulkodik. Az első félidőben remeklő Mugosa a második játékrészre visszaesett, de így is nyolc góllal fejezte be a meccset, míg a másik oldalon Sonia Seraficeanu hat gólt szerzett.

A bázeli csoportban előzetesen a horvát válogatott számított a Feröer elleni találkozó esélyesének, az Észak-Macedóniával holtversenyben a torna legfiatalabb átlagéletkorával (23.1 év) rendelkező északi csapat azonban nagy meglepetést okozott, és megszerezte történelme első pontját a kontinenstornán. A 17–17-es végeredmény is jelzi, hogy a csapatok támadójátéka nem volt túl hatékony, remeltek viszont a kapusok és a védelmek. Kiemelkedett a mezőnyből a feröeri Annika Petersen, aki 54.84 százalékos védési hatékonysággal zárt, de a másik oldalon Lucija Besen teljesítményére (39.29 százalék) sem lehetett panasz. A horvátoknál Katarina Jezic öt gólig jutott, a feröerieknél ugyanennyit jegyzett Turid Arge Samuelsen és Jana Mittún.

A csoport másik meccsén Dánia és Svájc története során most először csapott össze Európa-bajnokságon, és az első hat perc után még fej fej mellett haladtak a csapatok. A folytatásban viszont egyre nőtt a különbség, a szünetben a dánok vezettek négy góllal. A második félidőben sem változott a meccs forgatókönyve, az északiak még eggyel megfejelték a vezetésüket, így a végén 35–30-as győzelemnek örülhettek, és két meccs után már hat ponttal állnak a csoportban. A győriek irányítója, Kristina Jörgensen egy góllal zárta a találkozót, amelynek legjobbja a kilenc gólig jutó Emma Friis volt. A svájciaknál hiába szerzett nyolc gólt Tabea Schmid, ez kevésnek bizonyult a pontszerzéshez.

A kora esti program, de amúgy az egész játéknap legnagyobb érdeklődéssel várt találkozóját az innsbrucki F-csoportban rendezték, ahol Németország és Hollandia játszott egymás ellen. A hollandok csapatkapitánya, Lois Abbingh a 30. Európa-bajnoki találkozójára készült, míg a másik oldalon Alina Grijseels századszor lépett pályára a válogatottban – és nem is rajta múlott, hogy csapata a végén pont nélkül maradt. Az első félidő végletekig kiélezett küzdelmet hozott, a szünetben csak egy gól volt a különbség a hollandok javára.

A második félidőben azonban nagyon visszaestek a németek, ellenben a hollandoknak elkezdett sülni a keze. Így a győriek játékosának, Dione Housheernek is, aki hét gólt is szerzett a meccsen, míg a ferencvárosi Angela Malestein négy találatig jutott. A másik győri, Bo van Wetering két góllal zárt, a Ferencváros német légiósa, Emily Bölk három gólt szerzett. A meccset végül a hollandok nyerték meg a vártnál jóval könnyebben, 29–22-re.

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

B-CSOPORT (DEBRECEN)

Montenegró–Románia 27–25 (16–12)

Ld: Mugosa 8., ill. Seraficeanu 6

KÉSŐBB

20.30: Szerbia–Csehország (Tv: M4 Sport+)

D-CSOPORT (BÁZEL)

Horvátország–Feröer 17–17 (9–8)

Ld: Jezic 5, ill. Samuelsen, Mittún 5

Dánia–Svájc 35–30 (19–15)

Ld: Friis 9., ill. Schmid 8

F-CSOPORT (INNSBRUCK)

Hollandia–Németország 29–22 (15–14)

Ld: Housheer 7., ill. Grijseels 5

KÉSŐBB

20.30: Izland–Ukrajna