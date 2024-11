Ónodi-Jánoskúti Máté: Nekem a válogatottság a top, azon dolgozom, hogy megfeleljek az elvárásoknak

„Kicsit izgultam, bár nem ez volt az első válogatottságom. Viszont először voltam kezdő, és a sérülésem után most tértem vissza a válogatottba. De úgy érzem, a mérkőzés kezdetére sikerült levetköznöm ezt a drukkot, és nagyjából jó teljesítményt nyújtanom” – mondta az NSO Tv-nek Ónodi-Jánoskút Máté, aki komoly vállsérüléséből felépülve került be ismét Chema Rodríguez Eb-selejtezős keretébe.

Videónkban a 22 éves jobbátlövő beszél arról is, hogyan élte meg, hogy míg ő a porcleválás miatti műtétje után lábadozott, s emiatt esélye sem volt bizonyítani a válogatottban, négy junior vb-ezüstérmes társa is az olimpián szerepelt. Emellett szó esik arról is, célul tűzte-e ki a januári világbajnokságot, s azt is elmondja, kik azok, akik a legtöbbet segítenek neki abban, hogy minél gyorsabban megtanulja a válogatott játékelemeit.

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

2026, SELEJTEZŐ

2. CSOPORT, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–Szlovákia 37–32 (15–12)

Győr, 1800 néző. V: Lindenbaum, Laron (izraeliek)

MAGYARORSZÁG: BARTUCZ – Fazekas G. 4, Ónodi-Jánoskúti 3, Sipos A. 1, Ligetvári, Bodó 4, BÓKA 5. Csere: Palasics (kapus), IMRE B. 9 (7), ROSTA M. 7, Hanusz 2, Győri M., Krakovszki Zs., Ancsin G. 2, Szűcs B. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

SZLOVÁKIA: Zernovic – Fenár 1 (1), Hlinka, Duris 1, MACHÁC 6, PROKOP 5, Briatka 3. Csere: Paul (kapus), Moravcik, POTISK 5, Smetanka 5, Mital 1, Misovych 3 (2), Petrzela 2. Szövetségi kapitány: Fernando Gurich Mina

Az eredmény alakulása. 7. p.: 5–1. 12. p.: 6–5. 18. p.: 9–8. 26. p.: 14–9. 34. p.: 20–16. 42. p.: 22–20. 48. p.: 27–23. 52. p.: 30–26. 55. p.: 31–29. Kiállítások: 10, ill. 8 perc. Hétméteresek: 8/7, ill. 6/3

MESTERMÉRLEG

Chema Rodríguez: – Nehéz meccs volt, de pontosan erre számítottunk. Szlovákia megnehezítette a dolgunkat, nagy iram volt, sokat egy-egyeztek, de pozitívum, hogy jól alkalmazkodtunk az ellenfélhez. Az első félidőben a védekezésünk, a másodikban a támadójátékunk volt jobb.

Fernando Gurich Mina: – Nem lehetek elégedetlen az eredménnyel, amit elértünk. Persze védekezésben sok hibát elkövettünk, de ezt egy jobb csapat ellen tettük. Biztató kezdete volt ez a selejtezősorozatnak, szeretnénk ezen az úton tovább menni.

A csoport másik mérkőzésén

Montenegró–Finnország 29–28