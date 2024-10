Szilágyi Zoltán: Felzárkóztunk a két nagycsapathoz, az FTC-hez és az ETO-hoz

Letudta a dupla szuper szerdát a Debrecen női kézilabdacsapata. A Szi­lágyi Zoltán által irányított együttes előbb Győrben állt közel a bravúrhoz, ám az utolsó másodpercekben ziccert hibázva végül nem szerzett pontot, a címvédő FTC elleni hazai rangadón viszont már révbe ért: az olimpiai bajnok francia balkezes, Océane Sercien-Ugolin időn túli hétméteresgóljával kiharcolta a 26–26-os döntetlent.

„Nem lehet egymás után kétszer ekkora pechünk, a sors most visszaadott nekünk valamit, így is lehet fogalmazni – mondta a DVSC edzője. – Erősen küzdöttünk, és végig akartunk, rengeteget fektettünk bele a legutóbbi két mérkőzésbe. A győri találkozó egyértelműen a szerencsén múlott, a Fradi ellen viszont ezt visszakaptuk, mert nekünk volt nagyobb szerencsénk a végjátékban. Úgy kell felfognunk, hogy egy pontot megnyertünk, hiszen az utolsó percekben már nagyon a Fradinak állt a zászló, de sikerült visszajönnünk a meccsbe. Tetszett a mentális erő, amit mutattunk, megint hátrányból zárkóztunk fel, ez nagyon fontos volt. Az előző idényben is bizonyítottuk, hogy felzárkóztunk a két nagycsapathoz, az FTC-hez és az ETO-hoz, már akkor is jó meccseket játszottunk, sőt, a győrieket le is győztük. Nagyon nagy meló van abban, hogy egy jelentősebb költségvetésű és erősebb keretű riválissal is fel tudjuk venni a harcot. Néhány évvel ezelőtt ezek az együttesek nyolc-tíz góllal jobbak voltak nálunk, nagy lépést ettünk előre azóta, eljutottunk oda, hogy egyszer-egyszer már képesek vagyunk a pontszerzésre is ellenük. Bízom benne, hogy idővel ez még inkább megfordul, és nagyobb számban nyerjük meg ezeket a rangadókat, mint elveszítjük.”

Nem telt el még két hónap sem az idényből, de a debreceniek rendkívül sűrű heteken vannak túl. A bajnokság elején meglepetésre simán alulmaradtak hazai pályán az újonc Esztergommal szemben, ott volt a már említett két rangadó a Győr és a Fradi ellen, ráadásul súlyos térdsérülés miatt (éppen a győri csatában) elveszítették egyik karmesterüket, Szabó Ninát.

„Nagyon mozgalmasan alakult eddig az idény. Tudtam jól, hogy nem lesz egyszerű az eleje, türelemre lesz szükség – tekintett vissza a tréner. – Új csapatot kell építenünk, hiszen a belső pozíciókból többen is eligazoltak, akik kulcsjátékosok voltak, ráadásul az olimpia kettévágta a nyári felkészülést, csak augusztus végén jött össze a teljes keret. Ilyenkor bele lehet szaladni váratlan pofonba, mint az Esztergom elleni vereség, ez a legnagyobb klubokkal is megeshet. De rögtön utána bizonyítottuk magunknak, csak egy kisiklás volt, nem tartós állapot, ez a legfontosabb. Sok mindent kell finomítani, az összeszokatlanság még rányomja a bélyegét a támadójátékunkra bizonyos szakaszokban, ehhez idő, sok-sok mérkőzés és gyakorlás kell. Ettől függetlenül szépen építkezünk, és arról beszéltünk, hogy az igazi erőnket a Győrrel és a Fradival vívandó meccsek mutatják meg – nagyszerű, hogy mindkét alkalommal szoros és kiélezett mérkőzést játszottunk, igazolva, hogy magas szinten állunk – ennek önbizalmat kell adnia a folytatásra.”

A DVSC a válogatott hetet követő szünet után november 2-án a székesfehérvári Alba FKC otthonában folytatja a bajnoki küzdelmet.