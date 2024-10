Női kéziválogatott: erre az eredményre kell alapozni a jövőben is

Nagy skalpot gyűjtött be a magyar női kézilabda-válogatott, amely csütörtök késő este Toulonban végig vezetve 30–27-re legyőzte a házigazda, világbajnoki címvédő és olimpiai ezüstérmes francia csapatot felkészülési mérkőzésen. Edzőmeccs lévén nyilván nem kell túlzott jelentőséget tulajdonítani az eredménynek, ettől függetlenül a november végén rajtoló, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság előtt jó visszacsatolás a siker és a mutatott játék, hiszen a Golovin Vlagyimir által irányított együttes a világ egyik legjobbját múlta felül, ráadásul idegenben.

Éppen erről beszélt szeptember elején a lapunknak adott interjúban a szövetségi kapitány, aki többek között azt emelte ki, hogy mentálisan erős a csapata (a hullámvölgyekből most is hamar kilábaltak a mieink), amely magasabban jegyzett riválissal szemben is képes szoros meccset vívni, egyszer-egyszer győzni is. Csütörtökön kiderült, a nemzetközi elit tagjai sem intézhetik el egy kézlegyintéssel a magyar válogatottat. A franciák is nyilván levonják a megfelelő konzekvenciákat a találkozóból, pláne, hogy a hazai olimpia után átalakulóban van a keretük, több kulcsjátékosuk is hiányzik (miközben nélkülük is kiváló kézilabdázók alkotják a keretet), és az új kapitány, a nyáron búcsúzó legendás Olivier Krumbholzot váltó Sébastien Gardillou sem tudta még megvalósítani az elképzeléseit ilyen rövid idő alatt. A korábban nyolc évig másodedzőként dolgozó, Krumbholz oldalán többek között egy olimpiai aranyat és két ezüstöt, két világbajnoki és egy Európa-bajnoki címet nyerő Gardillou egyébként a mieink elleni vereséggel kezdett főállású kapitányként. Női válogatottunk a 2010 decemberében vívott Eb-meccs után tudta újra legyőzni a franciákat.

A riválisnál történő változások persze mit sem vonnak le Vámos Petráék érdemeiből, főleg, ha azt nézzük, hogy a két kapus, Böde-Bíró Blanka és Janurik Kinga, továbbá a jobbátlövő Klujber Katrin és a jobbszélső Győri-Lukács Viktória sem utazott el társaival. Éppen ezért volt örömteli Szemerey Zsófi nagyszerű teljesítménye: a nyár óta a francia Metzben légióskodó kapus az első mérkőzést végigjátszva 42 hazai lövésből 16-ot hárított (38 százalékos védési hatékonyság), sokszor tiszta ziccerben demoralizálta a francia támadókat. A Győri-Lukács helyére behívott 27 éves debreceni jobbszélső, Grosch Vivien is emlékezetessé tette első felnőttválogatott fellépését, két góllal zárt.

Magyar szempontból tehát akadt jó néhány pozitívum egy hónappal az Eb-rajt előtt, a franciák elleni szombati csatában pedig bőven lehet alapozni az első meccs tapasztalataira és tanulságaira, már azt is szem előtt tartva, hogy a papírforma alapján az Eb debreceni középdöntős csoportjában is újra találkozhatnak a felek december elején.

Szemerey Zsófi, a válogatott kapusa: „Az elmúlt öt hétben nem játszottam ennyit, mint most. Nagyon örülök, hogy sikerült megmutatnom, mire vagyok képes, ráadásul abban az országban, ahol jelenleg nem kapok annyi lehetőséget a klubomnál. Remélem, ez jó válasz volt, köszönöm a lányoknak, mert nagyon sok támogatást kaptam tőlük, végig biztattak. Pozitívum, hogy végig vezetve nyertünk Franciaországban. Akik ezúttal több lehetőséget kaptak, meg tudták mutatni, hogy nem véletlenül kerettagok, remélem, ez még jobban erősíti a csapatot, hogy nem csak egy sorunk van, ami nagyon fontos.” Grosch Vivien, a válogatott jobbszélsője: „Nagyon örültem, hogy a keretbe kerültem, hiszen mindenkinek az a célja, hogy válogatott legyen. Nekem talán kicsit hosszabb folyamat volt, de a munka mindig kifizetődik, megtisztelő itt lenni. Nehéz hetünk van két kemény meccsel, de tudjuk, hogy koncentrált védekezéssel és támadással meglepetést szerezhetünk újra.” VÉLEMÉNYEK

NŐI KÉZILABDA

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Franciaország–Magyarország 27–30 (12–15)

Toulon. Vezette: Weijmans, Wolbertus (hollandok)

FRANCIAORSZÁG: Glauser – Toublanc 1, Sercien-Ugolin 2, Bouktit 5 (1), O. Kanor 7, Horacek 1, C. Lassource 2. Csere: André (kapus), Grandveau 2, D. Lassource 1, Mairot, Dupuis 1, Coatanea 3, Ondono, Zaadi 2, Granier. Szövetségi kapitány: Sébastien Gardillou

MAGYARORSZÁG: Szemerey – Faluvégi D. 5, Papp N. 2, Vámos P. 6, Füzi-Tóvizi 1, Kuczora 4 (1), Szöllősi-Schatzl. Csere: Simon P. 3 (1), Bordás, Kácsor 1, Márton G. 4, Grosch 2, Juhász Gréta 2, Pásztor N. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Az eredmény alakulása. 7. perc: 0–2. 11. p.: 2–5. 17. p.: 7–9. 25. p.: 8–14. 35. p.: 15–17. 43. p.: 19–22. 48. p.: 21–25. 51. p.: 24–26. 55. p.: 24–28. 57. p.: 27–28

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 3/1, ill. 4/2

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT KERETE FRANCIAORSZÁG ELLEN

Kapusok: SZEMEREY Zsófi (Metz Handball – Franciaország), BUKOVSZKY Anna (Vác)

Jobbszélsők: FALUVÉGI Dorottya (HB Ludwigsburg – Németország), GROSCH Vivien (DVSC SCHAEFFLER)

Jobbátlövők: ALBEK Anna (Motherson Mosonmagyaróvári KC), PAPP Nikolett (SCM Gloria Buzau – Románia)

Irányítók: VÁMOS Petra (Metz Handball – Franciaország), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Beállók: FÜZI-TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), BORDÁS Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), PÁSZTOR Noémi (CSM Bucuresti – Románia)

Balátlövők: KUCZORA Csenge (Thüringer HC – Németország), KÁCSOR Gréta (CS Gloria 2018 BN – Románia), JUHÁSZ Gréta (Vác)

Balszélsők: SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine (Moyra-Budaörs Handball), MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Felkészülési mérkőzések

Október 26., szombat

Párizs-Tremblay, 17:15: Franciaország–Magyarország (Tv: M4 Sport+)

JYSK-kupa, Tatabánya

November 22., péntek

18:00: Magyarország–Szlovákia

November 24., vasárnap

18:00: Magyarország–Ukrajna