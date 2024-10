Női kézilabda: Franciaország–Magyarország

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Franciaország–Magyarország 12–15 – élőben az NSO-n!

Nagy tempóban, lendületes támadásokkal kezdődött a meccs, de sok volt a hiba mindkét oldalon – ebből azonban jól jött ki a magyar válogatott, amely Szemerey Zsófi védéseinek köszönhetően az első négy percben gyorsan két góllal meglépett ellenfelétől. Aztán Faluvégi Dorottya percei következtek: a szélső első négy lövése pontos volt, ennek köszönhetően a 15. perc után négy, majd öt góllal is vezettünk az olimpiai ezüstérmes, világbajnoki címvédő otthonában.

Sőt, a félidő végéhez közeledve Márton Gréta is belelendült, Faluvégi újabb gólt szerzett, s Simon Petra is betalált – így ha csak rövid ideig is, de a 26. percben hatgólos előnybe kerültünk. A franciák ezután időt kértek, és behozták a Ferencváros játékosát, Orlane Kanort, aki rögtön kétszer is villant, így felzárkóztak a franciák. Az utolsó támadást mi vezethettük az első harminc percben, de csak időn túli szabaddobásig jutottunk. Ezt Simon vállalta el, és nem is célzott rosszul: Laura Glausernek nagy bravúrra volt szüksége, hogy kitornássza ferencvárosi klubtársa cseles lövését. De így sem volt ok panaszra, egy félidő után 15–12-re vezettünk a franciák otthonában.

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT KERETE FRANCIAORSZÁG ELLEN

Kapusok: BÖDE-BÍRÓ Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZEMEREY Zsófi (Metz Handball – Franciaország), BUKOVSZKY Anna (Vác)

Jobbszélsők: FALUVÉGI Dorottya (HB Ludwigsburg – Németország), GROSCH Vivien (DVSC SCHAEFFLER)

Jobbátlövők: ALBEK Anna (Motherson Mosonmagyaróvári KC), PAPP Nikolett (SCM Gloria Buzau – Románia)

Irányítók: VÁMOS Petra (Metz Handball – Franciaország), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Beállók: FÜZI-TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), BORDÁS Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), PÁSZTOR Noémi (CSM Bucuresti – Románia)

Balátlövők: KUCZORA Csenge (Thüringer HC – Németország), KÁCSOR Gréta (CS Gloria 2018 BN – Románia), JUHÁSZ Gréta (Vác)

Balszélsők: SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine (Moyra-Budaörs Handball), MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria)