Női kézi: Nora Mörk anyai örömök elé néz

Szeptemberben számoltunk be róla, hogy a dán Team Esbjerg norvég jobbátlövője, Nora Mörk határozatlan időre felhagy a kézilabdával, mert testileg és lelkileg is pihenőre van szüksége. A klasszis játékos Instagram-oldalán jelentette be, hogy párjával, a német Füchse Berlinben játszó Jerry Tollbringgal első gyermeküket várják.

„Mi már nagyon várjuk a tavaszt” – írja bejegyzésében Nora Mörk, utalva arra, hogy 2025 májusában adhat életet első gyermekének. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Nora Mørk (@noramrk_9) által megosztott bejegyzés Mörk klubja honlapjának, a dán Esbjergnek hosszabb nyilatkozatot is adott. „Alig várom, hogy anya legyek és egy teljesen új és izgalmas élet elé nézzek. Most egy ideig a pályán kívül leszek, de továbbra is segítem a csapatot a pályán kívül és amivel tudok, hozzájárulok. Izgalmas lesz figyelni a csapatot és arra számítok, hogy a következő idényre készen állok, hogy a csapatban játsszak” – fogalmazott Nora Mörk.