Megszenvedett, de győzött a Veszprém a Plock vendégeként

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

KÉZILABDA, 7. FORDULÓ

ORLEN WISLA PLOCK (LENGYEL)–VESZPRÉM HC 24–27 (10–12)

Plock, 4783 néző. V: Horácek, Novotny (csehek)

PLOCK: ALILOVIC – Cokan, Piroch 2, ZARABEC 10 (5), Dawydzik, Szita 1, MIHIC 4. Csere: Hallgrímsson (kapus), Susnja, Terzic, FAZEKAS G. 5, Serdio Guntín 1, Michalowicz 1. Edző: Xavi Sabaté

VESZPRÉM: CORRALES – Vajlupau 3, REMILI 4 (1), Pesmalbek, FABREGAS 6, Ligetvári, ELÍSSON 7. Csere: Jensen (kapus), CINDRIC 6, Koszorotov, Descat, Pálmarsson, CASADO 1. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 9. perc: 1–3. 13. p.: 2–5. 19. p.: 5–5. 27. p.: 7–11. 33. p.: 10–14. 41. p.: 14–15. 48. p.: 18–18. 53. p.: 19–22. 58. p.: 23–25

Kiállítások: 2, ill. 6 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Először is szeretném részvétemet nyilvánítani mindazoknak, akik Valenciában az árvíz következtében elvesztettek valakit. Ez most nem a sportól, hanem az együttérzésről szól. Remélem, minél hamarabb megoldódnak majd a dolgok. Rákanyarodva a találkozóra, azt gondolom, hogy ez igazi kézilabda-mérkőzés volt. Két teljesen különböző stílusban játszó csapat volt a pályán és igen sok minden történt. Az első félidőben lassabb kézilabdát játszottunk, ami szerintem a Plocknak feküdt jobban. A második játékrészben kicsit magasabb fokozatba kapcsoltunk, azonban a meccs végig kiélezett maradt. Tisztában voltunk vele, hogy idegenben nem lesz egyszerű, de küzdöttünk az elejétől a végéig, ezért pedig büszke vagyok a csapatomra. Voltak olyan összecsapásaink, amikor nem voltunk ennyire koncentráltak, de ma ez nem mondható el. Talán nem a legszebb kézilabdát játszottuk, de a lényeg a két pont. Minden jót kívánok Xavinak és a Wislának is, három hét múlva pedig találkozunk Veszprémben.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem siette el a gólszerzést a Veszprém a lengyel Wisla Plock otthonában, öt perc is eltelt a Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésből, mikor először betalált a hazaiak kapujába.

Ezután sem pörgött fel a találkozó, mindkét gárda pocsékul értékesítette a helyzeteit, pontosabban a két kapus remekül védett, az első tíz kapura lövésből a hazaiaknál Mirko Alilovicban öt, a vendégeknél Rodrigo Corralesben hat akadt el. A szünet előtti utolsó hat percben lódult csak meg az Építők, négy góllal is meglépett, igaz, abból végül is csak kettő maradt, Hugo Descat a legrosszabbkor rontott hetest, Ludovic Fabregas a kapufát találta el, Ligetvári Patrik pedig két percet kapott, és ha nincs Corrales újabb bravúrja, csak egy gól maradt volna a Veszprém előnye (10–12).

A második játékrész semmivel sem lett kevésbé nyögvenyelős, mint az első volt, egyik csapat sem tudta magához ragadni a kezdeményezést, a vendégek hiába kezdtek jobban, mindkét oldalon rengeteg volt a technikai hiba. Fazekas Gergő góljával tíz perccel a vége előtt kiegyenlítettek a hazaiak, és a játék képe alapján teljességgel megjósolhatalan volt, melyik fél jön ki jobban a hajrából.

Bár a hazaiak nagyon tapadtak, az utolsó percekre lépéselőnybe került a Veszprém, és Agustín Casado hatalmas góljával egy perccel a vége előtt eldöntötte a meccset, 27–24-re nyert, és az A-csoport élén maradt.