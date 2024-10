FTC: „Jól jött nekünk ez a győzelem, hogy kicsit kijöjjünk a gödörből”

Márton Gréta – szokásához híven – széles mosollyal értékelt.

„Nagyon fontos volt nekünk ez a két pont. Az elmúlt héten két olyan meccset játszottunk, amikkel nagyon nem voltunk elégedettek, és ezt az eredmények is mutatták. Úgyhogy nagyon kiéleztük most magunkat erre a szombati találkozóra, mert tudtuk azt, hogy kőkemény csatára számíthatunk, és nagyon meg fogja nehezíteni a Ljubljana a dolgunkat. Örülök, hogy jól jött ki a lépés. Azt láttam, hogy mindenki végig élvezte és felszabadult volt, úgyhogy szerintem most ez a legfontosabb, hogy a csapaton belül meglegyen az egység, a jó hangulat és akkor eredményesek tudunk lenni.”

Hársfalvi Júlia szerint kemény mérkőzésen vannak túl.

„Pont a meccs lefújása után beszéltük valakivel, hogy talán sokszor a padról stresszesebb volt a meccs, mert bent szerintem jól folyt a játék, viszont a padról jobban lehetett izgulni. Azt gondolom, hogy most jobban sikerültek az egyéni megoldásaink. Az előző meccseken például a helyzetkihasználásban voltunk hiányosak, és ezek most egyénileg sokkal jobban sikerültek. Nagyon jó egyéni teljesítmények voltak, és talán a csapatjátékunk is most jobban ment.”

Videónkban beszélnek arról, hogy a második félidő közepére összeállt a Ferencváros védekezése; hogy mennyire fontos mentálisan nekik ez a siker; és fűtötte-e őket a visszavágás vágya az előző évad két vereségéért.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

A-CSOPORT

FTC-Rail Cargo Hungaria–Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 28–26 (16–14)