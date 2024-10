Férfi kézilabda: a Tatabánya a második meccsét is megnyerte az Európa-ligában

MRK SESVETE–MOL TATABÁNYA KC

Nem indult olyan simán a Tatabánya mérkőzése az Európa-liga második fordulójában, mint az előzetesen bárki gondolta volna. Ugyan végig vezetett a hazai pályán játszó horvát Sesvete ellen, de az első félidő végén csak három góllal volt jobb a zömmel hazai fiatalokból álló gárdánál úgy, hogy Bartucz László több mint negyven százalékkal védett, és tíz lövést hárított az első harminc percben, a vendégek mezőnyben pedig 68 százalékkal lőttek kapura.

Az irányító Davor Gavric egymaga nyolc gólt szerzett a szünetig a hazai csapatban, amely a második félidő első perceiben ki is egyenlített. Ezt követően észbe kapott a Bányász, Mateo Maras és Krakovszki Bence góljaival kevesebb, mint tíz perc leforgása alatt összehozott egy nyolc nullás rohamot, ami után a győzelem biztos tudatában már nyugodtabban kézilabdázhatott, ráadásul Bartucz teljesítménye sem romlott a kapuban, tizennyolc védéssel zárt.

A mérkőzés hajrájában kicsit kiengedett a Tatabánya, így a vége 31–27 lett, a meccs képe alapján nem csak négy gól volt a különbség a két gárda között, de az újabb két pont megszerzését így sem akadályozta semmi. Az első két mérkőzésből két dolog kiderült, az egyik, hogy a magyar együttestől ennél sokkal több kell a folytatásban, mert két győzelem ide vagy oda, a teljesítmény nem volt annyira meggyőző, de az erőviszonyokat látva az is nyilvánvalóvá vált, hogy Cristian Ugalde csapatának minden esélye megvan arra, hogy továbbjusson a csoportból.

VOJVODINA–THW KIEL

Bár az újvidéki klub hétfőn a közösségi oldalán bejelentette, hogy minden jegy elkelt a meccsre, végül csupán erős félház volt a Spens Arenában. Ennek ellenére a hazai szurkolótábornak köszönhetően remek volt a hangulat, amit a 22. születésnapját éppen kedden ünneplő olimpikon jobbszélső két gólja sem befolyásolt az első és a második percben. A negyedik találatát úgy szerezte Imre, hogy a büntetőjét ugyan kivédte Fran Lucin, de a kipattanót bevetődve a hálóba lőtte. Ezen kívül egy rontott lövése volt az első félidőben, amit öt találattal a mezőny legeredményesebbjeként zárt.

A második felvonás is a magyar válogatott játékos találatával kezdődött, majd amikor már úgy tűnt, eldőlt a találkozó – mert a vendégek hét góllal vezettek –, az újvidékiek egy 6–1-es sorozattal felzárkóztak. A Kiel a kapusának lecserélésével létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott, ami ugyan nem hozott átütő sikert, de a győzelmüket sem fenyegette veszély. Imre végül 11 lövésből nyolc góllal a mezőny legeredményesebbje lett.

A német csapatot Filip Jicha vezetőedző betegsége miatt Christian Sprenger másodedző és Szilágyi Viktor sportigazgató irányította. A mérkőzést a helyszínen tekintette meg többek között Momir Ilic, a Veszprém volt játékosa és vezetőedzője, Krivokapics Milorad 38-szoros magyar válogatott beálló, és Marko Vujin, a Dunaferr, a Veszprém, a Szeged és a THW Kiel korábbi jobbátlövője is. A Vojvodina kapusedzője Nenad Damjanovic, aki csaknem tíz évig Szegeden tevékenykedett.

MELSUNGEN–VARDAR, PRESOV–KADETTEN

Sipos Adrián mind az öt lövését gólra váltotta a német MT Melsungen csapatában, amely házigazdaként 34–18-ra verte az északmacedón Vardar Szkopjét.

Bartók Donát kilenc góllal járult hozzá a svájci bajnok Kadetten Schaffhausen 39–30-as sikeréhez a szlovák Tatran Presov otthonában, ezzel a jobbátlövő holtversenyben a mezőny legeredményesebbje volt.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

G-CSOPORT

MRK SESVETE–MOL TATABÁNYA KC 27–31 (14–17)

Zágráb, 950 néző. V: Panajidesz, Andreu (ciprusiak)

SESVETE: Peric – J. Topic 2, Dumencic 2 (2), GAVRIC 11, RAUZAN 4, Hrsak 2, Godec 1. Csere: Kahlina (kapus), Suker, Jelovcic, Turcic, Tomic 3, Finek 2. Edző: Igor Vori

TATABÁNYA: BARTUCZ – RODRÍGUEZ P. 4, MARAS 9, Havran, Topic P., Dissinger 2, Krakovszki B. 4. Csere: Ntanzi 2, Enomoto 3 (1), PLAZA 3, Przytula 1, Lemos 2, Golubovics 1. Edző: Cristian Ugalde

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–3. 13. p.: 4–8. 17. p.: 5–10. 20. p.: 7–12. 25. p.: 11–15. 33. p.: 17–17. 43. p.: 17–25. 50. p: 21–26. 55. p.: 25–29. Kiállítások: 8, ill. 12 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Cristian Ugalde: – Csak másfél napunk volt felkészülni a horvátokra a Gyöngyös elleni bajnoki után, a játékosaim így kissé fáradtak voltak, akadtak sérültjeink is, ezért néhány pozícióban nem sok választásom volt. Annak viszont örülök, hogy így is több mint harminc gólt dobtunk, megvoltak a lehetőségeink, szépen kialakítottuk a helyzeteket, alaposan felkészültünk a védekezésükre. Most számomra a legfontosabb a győzelem és a két pont megszerzése volt, ami sikerült.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

A-CSOPORT

GOG (dán)–Kriens (svájci) 39–36

B-CSOPORT

Granollers (spanyol)–Montpellier (francia) 24–28

C-CSOPORT

Presov (szlovák)–Kadetten (svájci) 30–39

D-CSOPORT

Chrobry Glogow (lengyel)–CSM Constanta (román) 37–33

Ystads IF (svéd)–CD Bidasoa Irun (spanyol) 23–29

E-CSOPORT

Vojvodina (szerb)–THW Kiel (német) 28–32

F-CSOPORT

Melsungen (német)–Vardar (északmacedón) 34–18

H-CSOPORT

Sävehof (svéd)–Toulouse (francia) 31–37