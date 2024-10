Döntetlent játszott a Győr a Buducsnoszt otthonában

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR , 4. FORDULÓ

B-CSOPORT

BUDUCSNOSZT PODGORICA (montenegrói)–GYŐRI AUDI ETO KC 23–23 (10–11)

AZ ELMÚLT CSAKNEM KÉT ÉVTIZEDBEN megannyi nagy csatát vívott egymással a Győr és a Podgorica női kézilabdacsapata, a montenegróiak KEK- és Bajnokok Ligája-döntőben is elszomorították az ETO-t. A nagy múltú balkáni kirakatklub fénye mára megkopott (amit az is jelez, hogy a Moracsa-csarnokban sincs már olyan félelmetes hangulat, mint régen) az elmúlt nyáron anyagi problémákkal is küzdöttek a vezetők, a BL-indulás is veszélybe került.

Mindezek dacára a vasárnap délutáni csoportmérkőzés előtt azzal a címvédő győriek is tisztában voltak, hogy a zömmel fiatal hazai játékosokra építő hazaiak kemény küzdelemre késztethetik őket, végig koncentrálniuk kell, nehogy esélyt adjanak a podgoricaiaknak. Mégsem így teljesítettek a vendégek.

Jó első öt perccel és 4–1-es vezetéssel kezdett a Győr, ám elég volt néhány hiba és rossz megoldás támadásban és máris megakadt a gépezet. Az akcióból sokáig gólképtelen vendégek tízperces rövidzárlatát kihasználta a Buducsnoszt, amely egy 6–1-es sorozattal fordított. Nem találta a ritmust az ETO, nem tudta diktálni a tempót, sőt, inkább átvette a kényelmesebb és a játékot tördelő hazaiak ütemét. A szerényebb képességű Buducsnoszt hozta a lelkes és harcos kézilabdáját, kiadta magából, amit tud, miközben a leginkább magukkal küszködő győriek szembetűnően messze voltak a valós tudásuktól. Finoman fogalmazva sem magas a meccs színvonala, ehhez a rengeteg hiba is hozzájárult. 23 perc alatt majd’ tíz labdát szórt el a Per Johansson által irányított magyar együttes, nem csoda, hogy időkérésénél a svéd tréner azt kérte indiszponáltan, dekoncentráltan és pontatlanul támadó játékosaitól, hogy használják a fejüket.

Bőséggel akadtak hibák a hazaiak teljesítményében is, ez volt a gyenge napot kifogó győriek szerencséje. A szünet után is folytatódott a küszködés. A záró negyed órához közeledve Ivana Godec száz százalékos ziccerben, hat méterről találta telibe a győri kapus Sandra Toft arcát – ez a jelenet jól jellemezte a hektikus találkozót.

A rengeteg hiba ellenére is sikerült két-három gólos előnyt kicsikarnia a Johansson-csapatnak, de a változatlanul lelkesen zakatoló montenegróiak a korábbi győri Jelena Deszpotovics vezérletével az utolsó percekben háromszor is kiegyenlítettek. A döntetlent pedig meg is tudta tartani a Podgorica, amely rászolgált a pontszerzésre a maga alatt teljesítő címvédővel szemben. 23–23