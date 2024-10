Darja Dmitirijeva élvezi a kézilabdát a Fradiban – ez minden, amire szüksége van

„Nagyon jól érzem magam a Ferencvárosnál, a lányok, a klub is csodálatos. Élvezem a kézilabdát a Fradiban, ez minden, amire szükségem van” – válaszolta Darja Dmitrijeva arra a kérdésünkre, azt kapta-e új csapatában, amire számított.

Az orosz irányító nyáron érkezett a zöld-fehérekhez, s eddig igencsak sikeres időszakot él meg, hiszen a Bajnokok Ligájában és a bajnokságban is veretlen a Ferencváros. A BL-ben a negyedik mérkőzésükön a román Bistritát múlták fel, a meccs hangulatát videónkban külön is kiemeli. Ahogy arról a hullámvölgyről is beszél, ami a második félidő hajrájában következett be, s amellyel izgalmas lett a találkozó vége.