Az alaposan kicserélődött Tatabányának megkezdődik a kézilabda Európa-liga csoportköre

Egyre nagyobb erő van a második számú nemzetközi kézilabdakupában, az Európa-ligában. A sorozat színvonalának emelkedéséhez nagyban hozzájárult, hogy az európai szövetség 2020 óta már csak 16 csapat részvételével rendezi meg a Bajnokok Ligáját, amelyben csupán kettő lehet azonos országból.

Míg a magyar csapatok közül a Veszprém és a Szeged folyamatosan a BL-ben szerepelhet, addig az El-ben a MOL Tatabánya KC jelenti az állandóságot. A G-csoportban először a cseh Baník Karvinát fogadja, ami rögtön kiemelten fontos összecsapás a továbbjutás szempontjából.

„Folyamatosan próbáljuk fejleszteni a csapatunkat, de nyolc játékost nem olyan egyszerű egyik napról a másikra beépíteni – mondta Bartucz László, a tatabányaiak magyar válogatott kapusa a Nemzeti Sportnak. – Szeretnénk lépésről lépésre haladni, először nézzük meg, hogy milyen teljesítményt tudunk nyújtani a csoportkörben! A sorsolás után úgy gondoltam, hogy ez a mostani négyes könnyebb lesz, mint a tavalyi. Aztán elkezdtem készülni az ellenfeleinkre, így a csehekre is, a felvételek alapján ők is tekintélyes erőt képviselnek, már a keddi meccs sem lesz sétagalopp. Ettől függetlenül szeretnénk továbbjutni a következő körbe.”

A Tatabánya négyesében a cseh rivális mellett a trófea egyik fő várományosa, a német Flensburg-Handewitt és a horvát MRK Sesvete található még. A továbbjutáshoz a háromból legalább két ellenfelet meg kellene előzni.

A nyáron a keret fele teljesen kicserélődött, olyan kulcsemberek távoztak, mint Ancsin Gábor, Győri Mátyás és Juhász Ádám. A helyükre rutinos és fiatal légiósok érkeztek: az irányító Sadou Ntanzi például a francia Paris Saint-Germaintől jött. Hozzá hasonlóan a cseh Matej Havran és a francia Baptiste Damatrin is az ezredforduló után született, a spanyol beálló Ignacio Plaza Jiménez pedig korábban a német Füchse Berlinnel már megnyerte az Európa-ligát.

Ha ennyi újdonság nem lenne elég, akkor a kispadon történt változást is említsük meg, a délszláv iskolát képviselő Dragan Djukics helyét a spanyol filozófia képviselője, Cristian Ugalde foglalta el vezetőedzőként. Az előző idényben még másodedzőként dolgozott a csapatnál, előtte pedig a játékosa is volt, most még nagyobb felelősséggel járó szerepkört kapott. Bartucz szerint az új edző nyugodtabb személyiségű, mint amilyen az elődje volt, de a kapus mindkettőjüket kedveli.

A Tatabánya egy jelentős felmérőn már hetek óta túl van, a bajnokságban 41–33-as vereséget szenvedett a hozzá hasonlóan a bronzéremre hajtó FTC-Green Collect otthonában. Azon a találkozón a védőfal és a kapus közötti összhanggal volt a legnagyobb probléma. Ha sikerül összecsiszolódni a játék ezen szegmensében is, akkor jó esély van rá, hogy kedden hazai pályán meglesz a két pont.

„Az új arénánknak más a miliője, de én nagyon szerettem a régiben is pályára lépni, mert hiába fértek be csak kilencszázan, pont ettől vált igazi katlanná. A célunk, hogy minél több emberrel szerettessük meg a kézilabdát Tatabányán. Ahhoz, hogy még többen jöjjenek ki, olyan teljesítményt kell nyújtanunk, ami méltó a figyelemre” – mondta Bartucz arra a kérdésre, hogy mennyire népszerű jelenleg a városában a kézilabdacsapat.

Az Európa-liga másik magyar indulója, a Fradi nem bírt a dán Bjerringbro-Silkeborggal a selejtezőben, ezért kiesett, de a Rasmus Lauge vezette együttesnek a május 24-én és 25-én Hamburgban sorra kerülő négyes döntőbe jutásra is jó esélyei vannak. A papírforma a címvédő Flensburg és az Imre Bencét is foglalkoztató THW Kiel csatáját ígéri, amibe akár a Sipos Adriánt a soraiban tudó Melsungen, a Montpellier és a GOG is beleszólhat. Hanusz Egon és Palasics Kristóf miatt érdemes lesz a Benficára is fél szemmel odafigyelni.

A csoportok első két-két helyezettje továbbjut a középdöntőbe.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ, G-CSOPORT

18.45: Mol Tatabánya KC–HC Baník Karviná (cseh) (Tv: Sport1)

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA

CSOPORTKÖR, A CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport: GOG Handbold (dán), Gorenje Velenje (szlovén), Ademar León (spanyol), HC Kriens-Luzern (svájci)

B-csoport: Montpellier (francia), Górnik Zabrze (lengyel), Bjerringbro-Silkeborg (dán), Fraikin BM Granollers (spanyol)

C-csoport: Kadetten Schaffhausen (svájci), Tatran Presov (szlovák), Benfica (portugál), Limoges (francia)

D-csoport: Bidasoa Irun (spanyol), CSM Constanta (román), Chrobry Glogów (lengyel), Ystads (svéd)

E-csoport: RK Nexe (horvát), THW Kiel (német), BM Torrelavega (spanyol), RK Vojvodina (szerb)

F-csoport: FC Porto (portugál), RK Vardar (északmacedón), Melsungen (német), Valur (izlandi)

G-csoport: Flensburg-Handewitt (német), MOL TATABÁNYA KC, MRK Sesvete (horvát), HC Baník Karviná (cseh)

H-csoport: Savehof (svéd), Hafnarfjardar (izlandi), Fenix Toulouse (francia), Gummersbach (német)