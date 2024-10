A masszív Krim Ljubljana ellen állna talpra az FTC

A francia Metztől elszenvedett vereség és a debreceni döntetlen után egy héten belül a harmadik rangadóját játssza a Ferencváros. A hullámvölgyben lévő NB I-es és Magyar Kupa-címvédő a Bajnokok Ligája-csoportkör 6. fordulójában a szlovén Ljubljanát fogadja szombat délután Érden.

A zöld-fehérek egyik kulcsembere, a szerb beálló, Dragana Cvijics a FradiMédiának csalódottan értékelt az újabb botlás után, mert szerinte Metzben és Debrecenben is megvolt az esélyük, mégsem bizonyult elégnek a teljesítményük, és nem tudtak élni a lehetőségeikkel.

A Győrből nyáron hazatérő szlovén klasszis, Ana Gros mellett többek között a brazil Bárbara Arenhartot, a montenegrói Tatjana Brnovicsot, Itana Grbicset és Jovanka Radicsevicset, illetve a francia ­Grace Zaadit és Tamara Horaceket is bevető, roppant masszív Krim négy siker után múlt hétvégén kapott ki először a BL-ben, otthon a román CSM Bucuresti-től.

„Biztos vagyok benne, hogy jobb teljesítményre leszünk képesek, mint az elmúlt két találkozón. A Krim ugyanabban a rendszerben játszik, mint az előző idényben, tudom, hogy Dragan Adzsics mit szeretne látni a pályán – tért ki a riválisra Cvijics, aki korábban kétszer is megfordult a szlovén fővárosban. – Erősödött a rivális, most sokkal veszélyesebb. Az első perctől kezdve úgy kell játszanunk, hogy nem veszíthetünk pontot, nem számít, mennyire nehéz meccs lesz. Hiszek benne, hogy képesek vagyunk rá, hogy szintet tudunk lépni, ahogyan korábban is mindig megtettük hasonló esetekben, és nyerünk a Krim ellen szombaton. Nagyon hosszú az idény, még csak az elején járunk, mindent meg tudunk változtatni, és vissza tudjuk venni az irányítást a kezünkbe.”

A két együttes eddig 16-szor találkozott egymással a BEK-ben, illetve a BL-ben, kilenc ferencvárosi győzelem mellett hétszer nyertek a kétszeres BL-győztes ljubljanaiak, akik az előző kiírás csoportkörében oda-vissza diadalmaskodtak.

Szomorúak voltunk, miután kikaptunk Metzben az előző BL-meccsen és egy pontot hagytunk Debrecenben a bajnoki rangadón, ám nincs sok időnk a következő kemény mérkőzésig, gyorsan talpra kell állnunk. Tisztában vagyunk vele, hogy fejlődnünk kell, de biztos vagyok benne, hogy képesek vagyunk rá, és azt is tudom, hogy a szurkolóink most is végig mellettünk lesznek. Emily BÖLK, az FTC balátlövője

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

A-CSOPORT

Szombat

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Krim Mercator Ljubljana (szlovén), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: RK Podravka Vegeta Koprivnica (horvát)–Nyköbing Falster Hb (dán)

Vasárnap

14.00: Storhamar Hb Elite (norvég)–CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud (román) (Tv: Sport1)

16.00: CSM Bucuresti (román)–Metz Hb (francia) (Tv: Sport1)