Veszprém–Szeged: régi presztízspárharc immár új hadvezérekkel

Új éra kezdődik mindkét férfi szupercsapatunknál, a Veszprémnél és a Szegednél is. Mindez minimum érdekes idényt ígér, ideális esetben pedig az izgalmak is nagyobbak lesznek a két együttes egymás elleni rangadóin, mint az előző kiírásban voltak. Utóbbi állítással nem vállalunk nagyot, hiszen a 2023–2024-es évadban mind a hét ütközetük veszprémi sikerrel végződött. A legszorosabb meccset a Magyar Kupa fináléja hozta, amely 33–30-cal ért véget.

SKANDINÁV STÍLUSRA VÁLTOTTAK

A „változás szele” a Szegedet már tavaly nyáron elérte, amikor Juan Carlos Pastor tíz, összességében sikeresnek mondható év után elköszönt a Tisza-partiaktól. A spanyol edzőlegenda helyére nem tudtak egyből nemzetközi szintű szakembert szerződtetni, de bejelentették, hogy 2024-ben Michael Apelgren és Jonas Källman veszi át az irányítást. Az előző, átmeneti idényből Kárpáti Krisztiánnak kellett a lehető legtöbbet kihoznia, ez a Veszprém elleni rangadókat leszámítva sikerült is neki, hiszen a Bajnokok Ligája csoportköréből továbbjutott csapatával.

Szegeden a 2000-es évek balkáni és a 2010-es évek spanyolos stílusa után a skandináv irányvonalnak is adnak egy esélyt. Biztató lehet, hogy augusztus végén, az olimpia miatt minimális felkészülési idővel ugyanúgy megnyertek egy németországi nyári tornát, mint legnagyobb hazai riválisuk. Az egyaránt legyőzött német Melsungen és a lengyel Kielce is erős ellenfél, ahogyan a Veszprém által felülmúlt Füchse Berlin, Kiel német duó is a legszűkebb európai elitet képviseli.

A férfi NB I-ben induló 14 csapat változatlan versenyrendszerben és lebonyolításban küzd meg egymással, azaz 26 fordulós, oda-visszavágós, körmérkőzéses rendszerben döntenek az alapszakaszbeli helyezésekről. A 26. fordulót követően az élen álló két együttes az egyik fél második győzelemig tartó döntőt vív egymással a bajnoki címért. Az alapszakasz tervezett utolsó játéknapja 2025. május 25., a döntő találkozóit május 26. és június 8. között rendezik. A férfi Magyar Kupa négyes döntőjét a 2025. április 12–13-i hétvégén tartják.

Tv: M4 Sport. Internet: nso.hu, mksz.hu, kezitortenelem.hu TUDnivalók

A hat új szegedi igazolás közül a svéd Tobias Thulin, az izlandi Janus Smárason és a norvég Magnus Röd is jelentős erősítés, de védekezésben a francia Jérémy Totóra is kulcsszerep hárul. Még nagyobb fenyegetést jelenthet a Veszprém trónjára Jim Gottfridsson, de a svéd irányítózseni csak jövő nyáron költözik át Flensburgból a Tisza partjára.

A Veszprémnél a hazai duplázás ugyan sikerült, de a BL-negyeddöntős kiesés és az Aalborg elleni párharcban tapasztalt játék óriási csalódás volt a rajongóknak. A nyáron szervezeti változás is történt, Csík Zoltán vezérigazgató távozott, Bartha Csaba érkezett. Sokkal fontosabb, hogy a „hároméves terv” lejárta után elküldött Momir Ilics, Gulyás Péter edzőpáros helyét a spanyol Xavier Pascual foglalta el, aki korábban a Barcelonát háromszor is Európa csúcsára vezette. Márpedig a Veszprémnek nem lehet más a célja, mint a hőn áhított első BL-trófea megszerzése, főleg, mert a katalán vezetőedző Bukarestből magával hozta a rutinos horvát irányítót, Luka Cindricet is.

A bajnoki címnek továbbra is a Veszprém az esélyese, a Szeged első számú célja az lehet, hogy a Pick Aréna bevehetetlen erőddé váljon.

ÉRDEKES BAJNOKSÁG LEHET, de azt, hogy erősödött-e a férfimezőny, még nem lehet egyértelműen megmondani. A Veszprém erejét mindenki ismeri, ugyanazzal a kiváló kerettel dolgozik, mint legutóbb. Xavier Pascualt a világ legjobb edzőjének tartják, olyan karakternek, aki rendet tud tenni, talán éppen ez hiányzott eddig a Veszprémből. A Szeged elindult egy északi úton, ami nekem azért tűnik jó irányvonalnak, mert már most a skandinávok uralják a sportágat. A harmadik-negyedik helyért vívott csatát a Tatabánya és a Fradi között az dönti el, hogyan bírja a szerda-szombat ritmust ősszel az Európa-liga-szereplő Tatabánya, mert a nemzetközi menetelés kihathat a bajnokságban nyújtott teljesítményére is. A Csurgó és a Gyöngyös meglepetést szerezhet, a riválisoknál jobb a játékosállomá­nya. A kieséstől leginkább a legjobb fia­taljait elveszítő NEKA tarthat. A Győr sokakra jó benyomást tett, de nagy kérdés, Dean Bombac meny­nyire bírja, hogy gyakorlatilag nem lesz cseréje. NS-szakértő: Éles József, 179-szeres válogatott játékos

Bajnok: Veszprém

2. hely: Szeged

3. hely: Tatabánya

4–5. hely: FTC, Csurgó

6–8. hely: Gyöngyös, Balatonfüred, Győr

9–11. hely: Dabas, PLER, Budakalász

12–14. hely: Komló, Eger, NEKA A NEZMETI SPORT TIPPJEI – FÉRFIAK

A bronzéremért legutóbb nagy volt a harc a gyengélkedő Tatabánya és a továbbra is magyar játékosokra építő FTC között. A fővárosiak Ancsin Gáborral és Győri Mátyással próbálják meg pótolni Bognár Alexet és Balogh Zsoltot. A THW Kielbe szerződő 21 éves Imre Bence góljain túl győztes mentalitása is hiányozhat majd a zöld-fehéreknél. A nagy iramra építő Ferencvárosnak változatlanul a védekezés a kritikus pontja.

Ez a terület már csak a két kapus, Bartucz László és Székely Márton miatt is rendben lesz Tatabányán, ahol kíváncsian várják, milyen elképzelései vannak a spanyol Cristian Ugaldénak. A nyáron visszavonuló balszélső immáron teljes értékű vezetőedzőként áll a klub rendelkezésére. Üde színfoltja lehet a bajnokságnak az újonc Győr, amely elcsábította – többek között – a szlovén Dean Bombacot a Szegedtől, Milos Bozsovicsot Franciaországból és Balogh Zsoltot a Fraditól – ilyen névsorral nem lesznek kiesési gondjai. Nem úgy a mezőny nagy részének, hét-nyolc csapat vívhat öldöklő csatát az utolsó két hely elkerüléséért.

NEHÉZ JÓSOLNI AZ ALSÓHÁZBAN

Ugyanez igaz lehet a női NB I-re is, a 7–8. helytől lefelé nagyon nehéz jósolni az erőviszonyokról. Ez azt is jelenti, hogy egy-egy jó koncepcióval vagy akár egy hat-hét meccses jó sorozattal már nyert ügye lehet a csapatoknak. Jó koncepció alatt az olyan projekteket értjük, amelybe például az újonc Esztergom vágott bele: Elek Gábor munkája és tapasztalata alapján a középmezőny eleje, tökéletes idény esetében az európai kupaindulást jelentő ötödik hely sem tűnik elképzelhetetlennek.

Igaz, ehhez a Szöllősi-Schatzl Nadine-nal erősítő Budaörsnek vagy a Kuczora Csenge külföldre igazolásával egyértelműen gyengülő, de így is a jók közé sorolandó Vácnak is lesz egy-két szava! A Mosonmagyaróvár továbbra is üde színfoltja lehet a ligának, Gyurka Jánossal nagyon szeretnek együtt dolgozni a játékosok, ami nem véletlen, hiszen higgadtsága és modern kézilabda-felfogása néha már olyan eredményekhez vezet, mint a Győr legyőzése. Ha nincs az a tavaly szeptemberi bravúr, a bronz­érmet sem tudták volna elcsenni a DVSC­-től. Ám az előttünk álló idényben ez a bravúr majdhogynem lehetetlennek tűnik. Szemerey Zsófi, Pásztor Noémi és Tóth Nikolett személyében három meghatározó játékost kellene pótolni a mosoniaknál, úgy, hogy az érkezők közül csak az irányító Kukely Anna (FTC) ismert név, miközben a Loki egyértelműen erősödött. Ráadásul Tóth épp a debreceniekhez igazolt a Metzbe távozó Vámos Petra helyére. A svéd Kristin Thorleifsdóttir és a francia Océane Sercien-Ugolin is BL-szintű kézilabdázó, de most az Európa-ligában kell bizonyítania. Szilágyi Zoltánnak ez némi könnyebbséget jelenthet ahhoz, hogy csapatával visszaszerezze a harmadik helyet.

A GYŐR NYILVÁN SZERETNÉ VISSZAHÓDÍTANI a női bajnoki trófeát a Ferenc­várostól. Az elmúlt idény végén, az edzőváltás után láttuk, hogy sokkal tudatosabb az ETO játéka, nem kérdés, hogy ismét e két együttes között dől el az első és a második hely sorsa. Az elmúlt években is szembetűnő volt, hogy a Debrecen és a Mosonmagyaróvár is megközelítette a két kiemelkedő sztárcsapatot. Hazai pályán képesek nehéz perceket szerezni a győrieknek és a ferencvárosiaknak is, de továbbra is erősebb a két BL-résztvevő klub náluk. A harmadik helyért újra csak nagy versenyt vív egymással a Debrecen és az Óvár, mindkét klubnál jelentős munkát végeznek évek óta, építkeznek, azonban be kell látni, idő kell ahhoz, hogy stabilizálják a pozíciójukat az élmezőnyben, illetve ahhoz, hogy ennél is feljebb léphessenek. A középmezőnybe várom a Budaörsöt, a Vácot és az MTK-t. Utánuk pedig a Vasas, az Esztergom, az Alba és a Duna­újváros következhet, ott bárki bárkit legyőzhet és megelőzhet. A kiesés elkerüléséért a Szombathely, a Kisvárda és a Békés­csaba harcolhat, abszolút nem megbántva őket, sokkal inkább az erőviszonyokat és a lehetőségeket figyelembe véve mondhatjuk ezt. Jó, hogy a Szombathely újra feljutott, így annak a régiónak is lesz megint NB I-es csapata. Az előző kiírásban is látszott, hogy az ötödik helytől lefelé hazai pályán bármelyik együttes képes a bravúrra közvetlen riválisaival szemben, a bentmaradás szempontjából az dönthet, hogy ezeket a mérkőzéseket ki tudja megnyerni, azaz érvényesíteni a hazai pálya előnyét. NS-szakértő: DANYI Gábor, BL-győztes edző

Kristina Jörgensen (balra) és Kelly Dulfer új lendületet adhat a győri csapatnak (Fotó: Dömötör Csaba)

A GYŐR ÉS A FRADI KIEMELKEDIK

A két legjobb, a címvédő Ferencváros és a Győr továbbra is magasan kiemelkedik a mezőnyből. Az FTC tavasszal 1997 után nyerte meg ismét egyazon idényben a bajnokságot és a Magyar Kupát is. Ki gondolta volna ezt tavaly október elején, amikor a zöld-fehérek gyorsan megköszönték a munkát Martin Albertsennek. A megváltóként érkező dán edző helyett honfitársa és addigi segítője, Allan Heine tett csodát.

A női NB I-ben induló 14 csapat változatlan versenyrendszerben és lebonyolításban küzd meg egymással, azaz 26 fordulós, oda-visszavágós, körmérkőzéses rendszerben döntenek a helyezések sorsáról. A női NB I tervezett utolsó játéknapja 2025. május 24. A női Magyar Kupa négyes döntőjét a 2025. március 1–2-i hétvégén tartják.

Tv: M4 Sport. Internet: nso.hu, mksz.hu, kezitortenelem.hu TUDNIVALÓK

A Népligetbe nyáron négy világklasszis érkezett. A francia Laura Glauser a világ öt, de lehet, inkább három legjobb kapusa között van, az orosz Darja Dmitrijeva a BL-mezőny egyik legkiválóbb irányítója, a francia Orlane Kanor bárki felett képes átlőni, és akkor a jobbátlövő Valerija Maszlováról még nem is beszéltünk, aki 101 góllal zárt az európai kupában, ami eggyel több, mint poszttársa, Klujber Katrin parádés teljesítménye.

Csak azért nem lehet teljesen biztosra mondani a ferencvárosi címvédést, mert közben Győrben sem tétlenkedtek! Az ETO-nál ugyanúgy idény közben váltottak edzőt, mondjuk, a szintén dán Ulrik Kirkely legalább tavaszig kibírta, de a játékosok vele sem voltak teljesen kibékülve. Nem úgy a svéd Per Johanssonnal, aki három hónap alatt rendet tett a Rába partján, BL-győzelemre vezette az ETO-t. Nagy kérdés, hogy a norvég Stine Oftedal visszavonulása milyen hatással lesz a csapat támadójátékára. Hogy ne legyen nagy visszaesés, érkezett a dán Kristina Jörgensen.

Bajnok: FTC

2. hely: Győr

3. hely: Debrecen

4. hely: Mosonmagyaróvár

5. hely: Budaörs

6. hely: Vác

7–10. hely: Esztergom, MTK Budapest, Dunaújváros, Vasas

11–12. hely: Kisvárda, Alba Fehérvár KC

13–14. hely: Békéscsaba, Szombathelyi KKA A NEMZETI SPORT TIPPJEI – NŐK

Hasonlóan érzékeny veszteség lehetne a szlovén Ana Gros hazatérése, de a holland Dione Housheer legalább akkora potenciált hoz jobbátlövőben, mint honfitársa, Bo van Wetering balszélsőként. A norvég Silje Solberg sem maradt, de a szenegáli és mali származású francia válogatott Hatadou Sako is nagy fogásnak tűnik a kapuban. A norvég Kristine Breistöl a távoli lövésekért, a holland Kelly

Dulfer a védekezésért felelhet.

Mivel a női bajnokságban nincsen rájátszás, ezért a január 4-én az Elek Gyula Arénában, május 10-én az Audi Arénában sorra kerülő FTC–Győr rangadón dőlhet el az aranyérem sorsa.

PROGRAM

K&H LIGA, FÉRFIAK

1. FORDULÓ

Péntek

18.00: PLER-Budapest–Balatonfüredi KSE,

18.00: ETO University Handball Team–CYEB-Budakalász

18.00: Veszprém HC–Dabas KC

Szombat

18.00: Csurgói KK–Eger

18.00: NEKA–Carbonex-Komló

18.15: OTP Bank-Pick Szeged–Mol Tatabánya KC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 31-én játszották (az 5. fordulóból előrehozott mérkőzés)

Szeged–Eger 41–23

A 10. fordulóból előrehozva. Szerda

18.00: Szeged–Gyöngyös

Az FTC nemzetközi kupaszereplése miatt szeptember 14-én játssza le első bajnokiját.

K&H LIGA, NŐK

1. FORDULÓ

Kedd

18.00: Győri Audi ETO KC–Mother­son-Mosonmagyaróvári KC (Tv: M4 Sport)

Szerda

19.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Moyra-Budaörs (Tv: M4 Sport)

Szombat

15.00: MTK Budapest–Dunaújvárosi Kohász KA

16.00: Mol Esztergom–Kisvárda Master Good SE

16.30: Alba Fehérvár KC–Vác

18.00: Vasas SC–DVSC Schaeffler

18.00: Szombathelyi KK–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE