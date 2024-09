„Már szívjuk egymás vérét” – Szemerey a BL-ben a Fradi ellen védhet

Szemerey Zsófi boldog, hogy hazatérhetett kicsit Metzből.

„Nagyon jó érzés volt hazatérni, bár nem sok válogatottnak van most összetartása. Nagyon örültünk, kifejezetten annak is, hogy haza is tudtunk jönni, tényleg a kellemeset a hasznossal kötöttük most össze.”

Videónkban elmeséli, hogyan érzi magát Metzben, mekkora segítségére van Vámos Petra, hogy áll a francia nyelvvel, de szóba kerül a Bajnokok Ligája, melyben nemsokára korábbi csapatával, a Ferencvárossal fog találkozni.

KÉZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Szeptember 26., csütörtök

17.00: Magyarország–Románia, Tatabánya (zárt kapuk mögött)

Szeptember 28., szombat

17.30: Magyarország–Románia, Tatabánya (Tv: M4 Sport)