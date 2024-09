Bodó Richárd: Olyan érzésem van, mintha én jöttem volna új csapatba

– Milyenek az első benyomásai a csapat új edzőjéről, Michael Apelgrenről?

– A tipikus skandináv vonalat képviseli, sok futással, sok taktikai elemmel, mégis azt látom rajta, hogy nagy nyugalmat áraszt. Minden edzésen próbál valami olyan kézilabdás vagy akár focis játékot mutatni, amivel egyszerre lazítja el a társaságot és ad a versenyszellemnek. Ez jó dolog, mindenki élvezi ezeket a feladatokat. Nemsokára jönnek a nagy meccsek, remélem, már az elejétől sikeresek leszünk, mert a nagy győzelmek építik a leginkább a morált – mondta Bodó Richárd, a Szeged bal­átlövője a Nemzeti Sportnak.

– Eddig milyen különbségeket tapasztalt a Szegedet 2013 és 2023 között irányító Juan Carlos Pastor által alkalmazott módszerekhez képest?

– Pastor mesternél mindenekfelett a taktikai precizitás számított, szeretett minden apró részletet a végsőkig kielemezni és pontosan be­­gyakoroltatni velünk. Itt most az alaptaktika és az alapfigurák megvannak, de nem baj, ha valamit nem pontosan úgy csinálunk, ahogyan azt Michael elvárja tőlünk. Ugyanúgy kemény munkát követel meg, de nála inkább erőből és gyorsaságból oldjuk meg a feladatokat.

– Sok pletyka szólt arról, hogy az új idényben nem Szegeden folytatja. Mi szólt végül a maradás mellett?

– Ez nem volt annyira komoly, kicsit túl nagy figyelmet kapott az a mondatom, amely még az Európa-bajnokság alatt egy interjúban elhangzott, hogy nem vagyok elég jó. A Szeged szeretné, hogy minél több magyar játékosa legyen, de ehhez teljesíteni kell. Szeretném a klubomat is ugyanúgy segíteni, mint a magyar válogatottat, ehhez vissza kell térni ahhoz a régi formámhoz, amelyet a nemzeti csapatban is láthattak tőlem. Az új edzői stáb miatt kicsit olyan érzésem van, mintha én jöttem volna új csapatba. Nyilván a hely régi, de szinte minden új. Az edzések, a konditeremben elvégzett feladatok, de még a videóelemzések is mások. Az alapozás jól sikerült, remélem, hogy a meccseken is úgy tudom folytatni, ahogyan ebben a másfél-két hétben elkezdtem.

– Hogy ment a játék a felkészülési mérkőzéseken és az első, Eger elleni bajnokin?

– Borut Mackovsekkel és William Bogojeviccsel hárman vagyunk balátlövők. A felkészülési meccseken sokat játszottam, az első bajnokin kicsit kevesebbet. Szeretnék többet a pályán lenni, erre meglesz a lehetőségem, mert futószalagon jönnek majd a meccsek.

– Hányadik hely a realitás ebben a borzasztó kemény BL-csoportban?

– A továbbjutó helyek valamelyikének a megszerzése abszolút reális. Hazai pályán a legnagyobb csapatokat is meg tudjuk fogni, és idegenben is törekednünk kell a minél pontosabb és eredményesebb játékra. Nagyon erős a csoportunk, a rangadókon eleinte a hibák még biztosan ki fognak ütközni, de később ki fogjuk javítani őket. Bízom az edzőkben és magunkban, hogy kiugró eredményt érünk el ebben az idényben.

– Mi szól a Szeged mellett a Magdeburg elleni nyitó fordulóban?

– A hazai pálya egyértelműen, emellett a hatos falunk és a kapusteljesítményünk kapcsolatában. Óriási különbség az előző évadhoz képest, hogy sokkal több könnyű gólt dobunk. Mindegy, ki az ellenfél, győzzünk, ez a legfontosabb!

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

1. FORDULÓ

Szerdai mérkőzések

A-CSOPORT

20.45: PSG (francia)–Eurofarm Peliszter (északmacedón) (Tv: Sport2)

20.45: Sporting (portugál)–Wisla Plock (lengyel) (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

18.45: Aalborg (dán)–Nantes (francia)

18.45: Kolstad (norvég)–Barca (spanyol)

Csütörtöki mérkőzések

A-CSOPORT

18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Fredericia (dán)

20.45: Füchse Berlin (német)–Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–SC Magdeburg (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Kielce (lengyel)–RK Zagreb (horvát)