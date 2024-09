A Győri ETO biztosan nyert a Ludwigsburg ellen a kapusok nagy napján

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

B-CSOPORT

HB LUDWIGSBURG (német)–GYŐRI AUDI ETO KC 26–31 (16–18)

Ludwigsburg, 2471 néző. V: Prastalo, Balvan (bosnyákok)

LUDWIGSBURG: BUNDSEN 1 – Behrend 2, LEUCHTER 6, X. Smits 2, Nestaker 3, Thomaier 1, DÖLL 4. Csere: A. Johansen 3, J. Carlson 3, V. Klemencic 1. Megbízott edző: Frederick Griesbach

GYŐR: SAKO – Hovden, HOUSHEER 5 (2), K. JÖRGENSEN 5, Brattet Dale, NZE MINKO 5, Fodor Cs. 2. Csere: Dulfer 2, Bresitöl 1, Blohm 2, Rju Un Hi, De Paula 3, Győri-Lukács 3, Van Wetering 3. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–3. 9. p.: 3–6. 14. p.: 6–6. 20. p.: 10–11. 22. p.: 11–14. 24. p.: 14–14. 35. p.: 16–19. 43. p.: 21–21. 49. p.: 23–28

Kiállítások: 4, ill. 10 perc

Hétméteresek: 1/0, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Frederick Griesbach: – Összességében megérdemelt a győriek győzelme. Csapatunk mindent megtett, küzdött, harcolt, igyekezett megvalósítani a taktikai elképzeléseinket, a végén a kapusok nagyszerűen védtek. Erre a csapatszellemre a jövőben is építhetünk.

Per Johansson: – Okosan játszottak a hazaiak, jól lőttek, nehézzé tették nekünk a meccset. Néha igencsak bajban voltunk, úgyhogy rotálnunk kellett. Két fantasztikus kapusteljesítményt láthattunk, örülök, hogy Hatadou Sako megmentett minket a kulcspillanatokban. Fontos győzelem volt, egy rendkívül nehéz pályán.

ÖSSZEFOGLALÓ

A június 2-án, Budapesten lejátszott döntő után máris újra találkozott egymással a címvédő Győr és a legutóbb ezüstérmes Ludwigsburg (korábbi nevén Bietigheim). A német élcsapat meglehetősen tartalékos összeállításban vágott neki az újabb csatának, az alapemberek közül többek között hiányzott a cseh Veronika Malá, a lengyel Karolina Kudlacz-Gloc és a spanyol Kaba Gassama is hiányzott, miként családi okok miatt a dán vezetőedző, Jakob Vestergaard is. Ott volt viszont a meccskeretben a két magyar légiós, Faluvégi Dorottya és Háfra Noémi.

A hazaiak azonban a fontos láncszemek nélkül is rendkívül jól tartották magukat, szívósan küzdöttek, alaposan megnehezítve a győriek dolgát, akik csak a hajrában tudták megtörni a rivális ellenállását.

Nagy lendülettel kezdtek a felek, az ETO is igyekezett gyorsan támadni, indításokra és lerohanásokra építeni, ami az első negyed órában jól is működött. Per Johansson azonban már ekkor sem volt maradéktalanul elégedett a védekezéssel, túl könnyen kerültek helyzetbe a németek, ennek az időkérésnél hangot is adott a svéd tréner. Honfitársa, Johanna Bundsen hozta nagyszerű formáját a ludwigsburgi kapuban, ezért, illetve több győri hiba és koncentrációs kihagyás miatt a házigazda többször is felzárkózott három gólos hátrányból, nem hagyta ellépni a címvédőt.

A szünet után is tartották jó formájukat a kapusok mindkét oldalon, támadásban pedig hektikus és csapkodó volt a játék. Alig telt el hat perc, és Johansson máris időt két, hogy meglehetősen harciasan felrázza a játékosait. Ez egy ideig hatott, megint ellépett az ETO, ám a Bundsen-bravúrokra alapozó németek négytalálatos hátrányból is visszazárkóztak, a záró negyedórához közeledve így döntetlenre álltak a csapatok.

A francia válogatott Hatadou Sako sem akart lemaradni Bundsentől, ihletett formába került a második játékrészre, kritikus pillanatokban segített társainak, bravúrjaival gyakorlatilag megágyazott a győri győzelemnek. A hajrában az is belefért, hogy több mint hat percig nem lőtt gólt a magyar együttes, amely olykor csikorgó gépezettel is, de megérdemelten szerezte meg az újabb fontos két pontot a foghíjasan is becsülettel küzdő, de a végére elfogyó riválisával szemben.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Buducsnoszt (montenegrói)–Brest (francia) 22–35 (10–16)

Esbjerg (dán)–Odense (dán) 39–30 (22–14)