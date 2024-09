A Győr és a Fradi is a négyes döntőben bízik

Az olimpia utáni klubidény mindig nagy átalakulásokat rejt magában. Nincs ez másképp most sem, a női Bajnokok Ligája mezőnye ráadásul megítélésünk szerint erősödött is. A 16 csapatból tíznek is van esélye a négyes döntőbe jutásra. Az elitsorozat végjátékának ezúttal is a budapesti MVM Dome ad otthont.

Addig viszont még hosszú az út. A címvédő Győr a nyáron olimpiai bajnoki címmel visszavonuló Stine Oftedal nélkül vág neki az évadnak. A norvég irányító 2017 és 2024 között erősítette az ETO-t, amelytől a csúcson búcsúzott, még egyszer utoljára a magasba emelve a legrangosabb európai klubtrófeát. Ez volt a győriek hatodik BL-címe, és a nagy játékosmozgás ellenére is jó eséllyel pályáznak a hetedikre.

A tavaly nyáron érkezett dán Ulrik Kirkely nem vált be a kispadon, de ezt a „hibát” a vezetőség az előző idény hajrája előtt orvosolta. A látottak alapján úgy tűnik, hogy a tavasszal kinevezett svéd Per Johansson új arculatot adott az együttesnek. Néhány napja immár főállású győri edzőként tevékenykedhet, miután befejezte a munkát a holland női válogatottnál. Johansson viszont nem int búcsút a holland játékosoknak, a Győr ugyanis az új idény előtt leigazolta Dione Housheert, Bo van Weteringet és Kelly Dulfert is. Ők hárman rögtön fontos szerepet kaphatnak a távozó szlovén Ana Gros, Szöllősi-Schatzl ­Nadine és a dán Line Haugsted helyén.

Kritikus pont lehet, hogy a 26 évesen tökéletes korban lévő, szintén új szerzemény dán Kristina Jörgensen miként tudja pótolni Oftedalt, ahogyan az is nagy kérdés, hogy a Vipershez hazatérő Silje Solberg nélkül a Sandra Toft, Hatadou Sako duó milyen teljesítményre képes a kapuban. Valószínűleg Toft lesz az első számú a poszton, a felkészülési meccseken biztató teljesítményt nyújtó Sako pedig beugrásra készen várja a nagy feladatokat.

Rögtön a nyitó fordulóban ilyen vár a Győrre, szombaton az Audi Arénában a dán Esbjerget fogadja. Nagy kérdés, hogy a munkát kizárólag a dán válogatott szövetségi kapitányaként folytató Jesper Jensen távozása „földhöz vágja-e” a dánokat, de a svéd női nemzeti együttest is irányító Tomas Axnér jó választásnak tűnik a helyére. Nagyon sok múlik a világ legjobb kézilabdázóján, Henny Reistadon, aki már sokszor bizonyította, nála jobban kevesen bírják a nyomást. A korábbi győri Line Haugsted érkezésével a védekezés is rendben lesz. Az idény előtti erősorrendünk első két helyezettje csap össze, még Per Johansson is „előrehozott döntőként” beszélt a találkozóról.

Emily Bölk megerősített Ferencvárossal veszi célba a budapesti négyes döntőt (Fotó: Árvai Károly)

A Ferencváros is óriási elvárásokat támaszthat maga elé azután, hogy 1997-et követően ismét megnyerte a magyar bajnokságot és a Magyar Kupát egyazon idényben, ráadásul sokkal bővebb és erősebb kerettel dolgozhat a dán Allan Heine. A fővárosiak a nyáron négy külföldi klasszissal erősítettek, a két orosz, Darja Dmitrijeva és Valerija Maszlova, valamint a két francia ász, Laura Glauser és Orlane Kanor is sokat adhat hozzá a csapat teljesítményéhez már a szombati, első BL-találkozón. A mezőny harmadik számú dán együttese, a Nyköbing érkezik az Érd Arénába, ahol a Fradi ebben az idényben is a hazai nemzetközi meccseit játssza.

A 35 éves rutinos irányító, Kristina Kristiansen neve ismerősen csenghet, ahogyan a holland balszélső Zoë Sprengers és a francia balátlövő Kalidiatou Niakaté is erőssége lehet a riválisnak. Rajtuk kívül főként fiatal dánok alkotják az együttest, így ha az FTC a négyes döntőbe akar jutni, az első feladatot (is) magabiztosan meg kell oldania.

Örömteli, hogy lesz magyar légiós a bukaresti Rapidban (Korsós Dorina) és a CSM-ben (Pásztor Noémi), a szintén román Bistritában (Kácsor Gréta), a német Ludwigsburgban (Faluvégi Dorottya, Háfra Noémi) és a francia Metzben (Vámos Petra, Szemerey Zsófi) is.

Az előző kiírást és az átigazolásokat is figyelembe véve a Győrnek, a CSM Bucuresti-nek, a Ferencvárosnak és a Brestnek van talán a legnagyobb esélye arra, hogy bejusson a négyes döntőbe. Az ETO teljesen megérdemelten nyert legutóbb, látszik, hogy az edzőváltás után új koncepció szerint, rendezett viszonyok között dolgoznak, viszont nagy kérdés, hogyan oldják meg az irányítóposztot Stine Oftedal távozása után. Az FTC jelentősen erősödött, minden poszton két azonos képességű játékos bevethető, nagy esélye lesz a final fourra, az már más kérdés, miként sikerül menedzselni, hogy ilyen erős a keret. A CSM évek óta kiváló kézilabdázókat vet be, most is jól erősített, edzőt is váltott. A Brestet az orosz Anna Vjahireva megszerzése miatt tartom esélyesnek, az új tréner, Raphaëlle Tervel pedig szintén bizonyítani szeretne. A Vipersnél Katrine Lunde és Silje Solberg révén a legjobb kapuspáros áll rendelkezésre, az Esbjergnél is edzőt váltottak, míg a Metznek nagyon jó kezdősora van, kérdés, mire lesznek képesek a franciák, ha cserélni kell. A többi együttes a csoportok harmadik–hatodik helyéért fog küzdeni egymással, jó csapatok, de nem azt a kategóriát képviselik, mint a korábban említett klubok.

DANYI Gábor

BL-győztes edző, korábbi női szövetségi kapitány ns-szakértő

Szerintem jelenleg az Esbjerg a világ legerősebb klubcsapata. Van néhány jó új játékos a dánok keretében és a svéd Tomas Axnér személyében új az edző is, akit jól ismerek. Az esbjergiek talán még masszívabbak, mint voltak az előző idényben, éppen ezért az első csoportmeccsünk felér egy BL-döntővel. Nagyon kemény mérkőzés lesz, jó védői és támadói vannak az ellenfélnek, ott játszik a világ jelenlegi legjobbja, a norvég Henny Reistad. Topcsapatról beszélünk, amely minimálisan változott, míg a mi játékoskeretünk sok poszton kicserélődött. Meglátjuk, mennyire leszünk már készek, de a szombati mindenképp egy fontos összecsapás lesz.

Per JOHANSSON

a Győr edzője Nagyon izgatott vagyok az új idény előtt. Nehezített felkészülési időszakot tudhatunk magunk mögött, az olimpia miatt eleinte kilenc játékossal tréningeztünk, a többiek később csatlakoztak hozzánk. Az első tétmeccsünk előtt összesen tíz olyan edzésünk volt, amelyen a teljes csapattal dolgozhattam, ebben tehát le vagyunk maradva a riválisainktól. Problémát okozhat, hogy az első BL-meccsre még nem áll rendelkezésre elég információ és videós anyag az ellenfélről, ám mivel ezúttal dán együttessel találkozunk, sokkal jobban ismerem a riválist. Örülök, hogy hazai pályán fogadjuk az Nyköbinget, a sikeres szereplés érdekében rövid idő alatt kell magas szintre jutnunk. Tavaly beragadtunk a csoportkör elején, ezúttal ezt nem szabad elkövetnünk.

Allan HEINE

az FTC edzője vélemény

2015: ZSRK Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)

2016: CSM Bucuresti (román)

2017: GYŐRI AUDI ETO KC

2018: GYŐR

2019: GYŐR

2020: a koronavírus-járvány miatt törölték az idényt

2021: Vipers Kristiansand (norvég)

2022: Vipers

2023: Vipers

2024: GYŐR A LEGUTÓBBI TÍZ ÉV GYŐZTESEI

CSOPORTBEOSZTÁS

A-CSOPORT: FTC-Rail Cargo Hungaria (magyar), Metz (francia), CSM Bucuresti (román), Krim Ljubljana (szlovén), Storhamar (norvég), Nyköbing (dán), Podravka (horvát), CS Gloria Bistrita (román), Sporting (portugál)

B-CSOPORT: Vipers Kristiansand (norvég), Esbjerg (dán), Buducsnoszt (montenegrói), Ludwigsburg (Bietigheim, német), Győri Audi ETO KC (magyar), Brest (francia), Rapid Bucuresti (román), Odense (dán)

A-CSOPORT

1. forduló

2024. szeptember 7. szombat

Gloria Bistrita–CSM Bucuresti

FTC–Nyköbing

Podravka Vegeta–Ljubljana

2024. szeptember 8. vasárnap

Storhamar–Metz

B-CSOPORT

1. forduló

2024. szeptember 7. szombat

GYŐR–Esbjerg

Brest–Vipers

2024. szeptember 8. vasárnap

Rapid Bucuresti–Buducsnoszt

Odense–Ludwigsburg