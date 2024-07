Győzelemmel búcsúzott Párizs előtt a férfi kézilabda-válogatott is

FÉRFI KÉZILABDA

Olimpiai felkészülési mérkőzés

Magyarország–Szlovénia 29–25 (12–14)

Győr, Audi Aréna, 4200 néző. V: A. Konjicanin, D. Konjicanin (bosnyákok)

MAGYARORSZÁG: MIKLER R. – Lékai 2, Ancsin G. 3, Sipos A. 1, BÁNHIDI 5, Szita 1, Bóka. Csere: BARTUCZ (kapus), IMRE 4, Bodó 3, ROSTA M. 5 (1), Ilic Z., Rodríguez P. 2, Hanusz, Ligetvári, FAZEKAS G. 3. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

SZLOVÉNIA: FERLIN – B. JANZ 7, Dolenec, ZARABEC 4 (3), Gaber 1, MACKOVSEK 4, Kodrin 2. Csere: Lesjak (kapus), Vlah 1, Blagotinsek 1, Jovicic 2, Kljun 2, Strlmjan, M. Janz, Novak 1. Szövetségi kapitány: Uros Zorman

Az eredmény alakulása. 4. p.: 2–3. 9. p.: 6–4. 17. p.: 6–8. 20. p.: 9–9. 24. p.: 11–11. 37. p.: 15–15. 41. p.: 17–19. 50. p.: 24–20. 57. p.: 26–23

Kiállítások: 10, ill. 8 perc

Hétméteresek: 3/1, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Chema Rodríguez: – Az eredmény kevésbé olyan fontos, mint az, hogy jól felkészüljünk az olimpiára. Most nem mutathattunk meg mindent, amiket gyakorolunk. Az elmúlt három hétben elvégzett munkával elégedett vagyok, jó látni a játékosaimon az ambíciót, szeretnének nagy eredményt elérni. Ami a meccs végi dulakodást illeti, benne van, hogy egy ilyen történik, nagy volt a küzdelem. Ugyanakkor utólag úgy tekintünk a dologra, mintha semmi sem történt volna. Jó kapcsolat fűzi egymáshoz a két csapat játékosait.

Amíg az első meccsen győztes lányok a siker után adták a szokásos nyilatkozatokat, a szintén Szlovénia ellen pályára lépő férfiválogatottunk várta a bevonulást. Az olimpiára egyelőre csak tartalékként nevezett Mikler Roland csatakiáltására vonultak a harctérre a mieink, aztán a Szeged rutinos kapusa az első félidőben is vezér volt, nyolc lövést védett, rengeteget tett azért, hogy a lányokhoz hasonlóan a helyzetkihasználással hadilábon álló fiúk szoros meccset vívhattak. Az első tíz percben még ment a szekér, Ancsin Gábor és Bánhidi Bence is hatékonyan tüzelt, aztán a kiállítások megtörték a lendületet, a vendégek meg elkapták a fonalat, végül kétgólos hátrányban fordultunk.

A szlovénok nagy bánatára a második félidőben jöttek a Bencék nálunk, a fiatal Imre három, a rutinos óriás, Bánhidi két gólt szerzett tizenegy perc alatt és egyenlő állásról folytathatták a csapatok, sőt, a sormintát egy Zoltánnak, konkrétan Szitának sikerült megtörnie és visszavettük a vezetést is. Ekkor Bartucz László is elkezdett parádézni, ezzel együtt a közönség is hangosabb lett. Az utolsó tíz percnek pedig már négygólos fórral mentünk neki, köszönhetően a gyors támadásoknak, pontos lövéseknek. Bartucz zseniális volt, Fazekas Gergő meg kiválóan irányított, állva hagytuk a szlovénokat. A hajrában egymásnak ugrott a két csapat, nehezen csillapodtak az indulatok, repkedtek a kiállítások, végül sikerült nyerni a paprikássá váló összecsapáson.

A MAGYAR FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT OLIMPIAI KERETE

Kapusok: BARTUCZ László (MOL Tatabánya KC), PALASICS Kristóf (La Rioja Logrono, spanyol), MIKLER Roland (OTP Bank-Pick Szeged)*

Jobbszélsők: IMRE Bence (FTC-Green Collect – július 1-jétől THW Kiel, német), RODRÍGUEZ Pedro (MOL Tatabánya KC)*

Jobbátlövők: ANCSIN Gábor (MOL Tatabánya KC – július 1-jétől FTC-Green Collect), ILIC Zoran (HSV Hamburg, német)

Irányítók: LÉKAI Máté (FTC-Green Collect), FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel), HANUSZ Egon (TvB Stuttgart, német – július 1-jétől SL Benfica, portugál)*

Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), ROSTA Miklós (CS Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen, német)

Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (Veszprém KC), SZITA Zoltán (OTP Bank-Pick Szeged)

Balszélső: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE)

* tartalék

Szövetségi kapitány: Chema RODRÍGUEZ

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Július 19., Németország, Stuttgart

17.15: Németország–Magyarország

Július 20., Németország, Stuttgart

15.00: Magyarország–Japán

AZ OLIMPIA PROGRAM

CSOPORTKÖR

Július 27., szombat, 11.00: Magyarország–Egyiptom

Július 29., hétfő, 21.00: Magyarország–Argentína

Július 31., szerda, 9.00: Magyarország–Norvégia

Augusztus 2., péntek, 9.00: Magyarország–Dánia

Augusztus 4., vasárnap, 16.00: Magyarország–Franciaország

A csoportból az első négy folytathatja a negyeddöntőben.

A további menetrend

Negyeddöntő: augusztus 7., szerda, 9.30, 13.30, 17.30, 21.30

Elődöntő: augusztus 9., péntek, 16.30, 21.30

Döntő, bronzmérkőzés: augusztus 11., vasárnap, 9.00, 13.30

Az olimpia csoportmérkőzéseit Párizsban, a negyeddöntőket, az elődöntőket és a helyosztókat Lille-ben játsszák.