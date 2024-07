Egy góllal győzött Győrben a magyar kéziválogatott

KÉZILABDA

Olimpiai felkészülési mérkőzés

Magyarország–Szlovénia 28–27 (17–11)

MAGYARORSZÁG: BÖDE-BÍRÓ – GYŐRI-LUKÁCS 7, VÁMOS P. 4, Papp N. 2, Füzi-Tóvizi 1, Kuczora 3 (2), Szöllősi-Schatzl 3

Csere: Albek 2, Debreczeni-Klivinyi 1, Simon P. 2, Pásztor N., Bordás, Márton G. 3, Kácsor

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

SZLOVÉNIA: Pandzic – Markovic, GROS 6 (1), Stanko 3, Ljepoja 2, Omoregie 4, Mavsar 5 (2)

Csere: VOJNOVIC (kapus), Spreitzer, Klemencic, Svetik 2, A. Abina 2, E. Abina 2, Cernigoj 1

Szövetségi kapitány: Dragan Adzics

Győr, néző. V: Prastalo, Balvan (bosnyákok)

Az eredmény alakulása. 4. p.: 3–0. 9. p.: 6–4. 16. p.: 13–4. 21. p.: 15–6. 25. p.: 15–9. 35. p.: 17–14. 40. p.: 20–15. 44. p.: 20–17. 49. p.: 22–19. 53. p.: 24–21. 58. p.: 27–25.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/2, ill. 6/3

Páros mérkőzésen fogadta Magyarország Szlovéniát Győrben: először női válogatottunk csapott össze délnyugati szomszédunkkal, ezt követi majd a férfiak találkozója.

Golovin Vlagyimir együttese kedden már megmérkőzött a szlovénokkal: az olimpiai meccsritmusra való felkészülés céljából reggel 9-kor kezdődött, nem hivatalos meccsen a mieink nyertek tíz találattal.

Szombaton eljött az idő, hogy élesben is bizonyítson a magyar női csapat, amely jól kezdett, hamar három gólos előnybe került, majd 7–4 után kiváló játékkal 13–4-re elhúzott – a szlovénok ekkor több mint hét percig nem vették be a mieink kapuját. A játékrész második felében elkezdtek zárkózni a vendégek, de így is magabiztos, 17–11-es hazai előnnyel zárult az első félidő.

A szünet után remekül kezdett Szlovénia, a Győri Audi ETO-tól idén nyáron a Krim Ljubljanához visszatérő Ana Gros duplázott, majd a volt siófoki Tamara Mavsar is betalált. Érződött a zavarodottság a mieinken, Golovin erre válaszul időt kért. A gyors megbeszélést előbb kettő és fél perc gólcsend, majd két Győri-Lukács Viktória-gól követte.

A félidő nagy része állandó magyar előny mellett is igen szorosan alakult. Mindkét csapat játékát tarkították technikai hibák és a kapufák magas száma is szembetűnő volt.

A meccset végül egy góllal nyerték a mieink, az utolsó felkészülési mérkőzés Németország ellen következik, június 19-én.

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT PÁRIZSI OLIMPIÁRA UTAZÓ KERETE

Kapusok: BÖDE-BÍRÓ Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZEMEREY Zsófi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC – július 1-jétől Metz Handball, francia)*

Jobbszélső: GYŐRI-LUKÁCS Viktória (Győri Audi ETO)

Jobbátlövők: KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), ALBEK Anna (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), PAPP Nikolett (SCM Gloria Buzau, román)

Irányítók: VÁMOS Petra (DVSC Schaeffler – július 1-jétől Metz Handball, francia), DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga (Moyra-Budaörs), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Beállók: BORDÁS Réka (Praktiker-Vác – kölcsönben, július 1-jétől FTC-Rail Cargo Hungaria), FÜZI-TÓVIZI Petra (DVSC Schaeffler), PÁSZTOR Noémi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC – július 1-jétől Neptunes de Nantes, francia)*

Balátlövők: KUCZORA Csenge (Praktiker-Vác – július 1-jétől Thüringer HC, német), KÁCSOR Gréta (DVSC Schaeffler – július 1-jétől CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud, román)*

Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine (Győri Audi ETO – július 1-jétől Moyra-Budaörs)

* tartalékok

Szövetségi kapitány: GOLOVIN Vlagyimir

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Július 19., Németország, Stuttgart

19.45: Németország–Magyarország

A NŐI VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEI AZ OLIMPIÁN

Csoportmérkőzések (Párizs)

Július 25., 19.00: Magyarország–Franciaország

Július 28., 9.00: Magyarország–Brazília

Július 30., 16.00: Magyarország–Angola

Augusztus 1., 14.00: Magyarország–Spanyolország

Augusztus 3., 9.00: Magyarország–Hollandia

A csoportból az első négy folytathatja a negyeddöntőben.

Az olimpia további programja (Lille)

Augusztus 6.: negyeddöntők

Augusztus 8.: elődöntők

Augusztus 10.: bronzmérkőzés, döntő

Az olimpia csoportmérkőzéseit Párizsban, a negyeddöntőket, az elődöntőket és a helyosztókat Lille-ben játsszák.