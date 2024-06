Női kézi NB I: Békéscsabáról igazolt átlövőt a Kisvárda

A 30 éves játékos pályafutását Csorváson kezdte, majd egri kitérővel került Mosonmagyaróvárra 2014-ben, a Lajta-partiakat hét évig erősítette, aztán visszatért Békés vármegyébe és a Békéscsaba játékosa lett, ám három év után úgy érezte, váltásra van szüksége.

„Boldog vagyok, hogy sikerült megállapodnunk és egymás tenyerébe csaptunk, mert ellenfélként is mindig szimpatikus volt a kézilabdát körülvevő itteni közeg. Békéscsabán csak jókat hallottam a Kisvárdán is megforduló játékosoktól, Pásztor Bettina, Dombi Luca és Termány Rita is csak jókat mondott az itt folyó szakmai munkáról. Természetesen „kifaggattam” volt csapattársamat, Bucsi Lilit is. Azt gondolom, hogy ideális helyszín lesz ahhoz, hogy tovább fejlődjek. Nem szeretem a nagy nyüzsgést, eddig csak kisvárosokban játszottam, Kisvárda is ilyen, ahol nem vonja el a figyelmemet semmi, csak a kézilabdára kell koncentrálnom” – fogalmazott Gyimesi Kitti, aki céljairól is beszélt.

„A Kisvárda nagyon fiatal csapat, azt gondolom, hogy a mögöttünk hagyott idény egy tanulóév volt nekik, és az itt szerzett tapasztalatokkal felvértezve az újonnan érkezőkkel képesek leszünk a következő idényben érettebb játékot nyújtva előrébb végezni a tabellán. Ehhez én a rutinomat tudom hozzátenni, remélem, tudok annyi magabiztosságot sugározni a védekezésben, hogy a fiatalok erőt tudnak meríteni ebből. Óriási motiváció ismét új csapatba beilleszkedni, úgyhogy várom már a közös munkát az együttessel. Mindenképpen a csapat hasznára akarok lenni, ez a legfőbb célom, ugyanakkor fejlődni is szeretnék, és még komplexebb kézilabdázóvá válni” – tette hozzá Gyimesi Kitti.