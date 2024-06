Férfi kézilabda: visszavonult a Veszprémben és Szegeden is megforduló kiválóság, Petar Nenadics

„Minden történetnek megvan a maga kezdete és vége. Az én történetem 21 évvel ezelőtt kezdődött, most pedig itt az ideje, hogy búcsút intsek a kézilabdának. Egy fejezet véget ért, egy új viszont csak most kezdődik el” – fogalmazott posztjában Petar Nenadics, majd megköszönte korábbi klubjainak, így a Veszprémnek és a Szegednek is az együtt töltött éveket.

Nenadicstól a poszt alá írt kommentben búcsúzott korábbi párizsi csapattársa, Máthé Dominik is. „Köszönök mindent, hiányozni fogsz a pályáról. Sok sikert az új életedben” – fogalmazott a magyar válogatott játékosa.

Az aktív kézilabdázással felhagyó 37 éves irányító a Tisza-parti klubot 2008 és 2010 között, míg a bakonyi gárdát 2018 és 2023 között erősítette – ezen kívül megfordult a Crvena zvezdában, az Algecirasban, a Barcelonában, a Hölstebróban, a Wisla Plockban, a Füchse Berlinben, a Paris Saint-Germainben és a szaúdi Al-Halidzsban.

A szerb válogatottban 78 meccsen 213 gólt szerzett, s a 2012-es Eb-n a döntőig menetelt déli szomszédunk színeiben.