Férfi kézi: Megnézzük, mit tudunk kihozni ebből – Vladan Matics

Hét éven át, 2014 és 2021 között irányította a Tatabánya férfi kézilabdacsapatát Vladan Matics, ebből hatszor szerezte meg vele a magyar bajnoki bronzérmet a Veszprém és a Szeged mögött, közben 2018-ban és 2019-ben társ szövetségi kapitány volt Csoknyai Istvánnal együtt. 2022-ben átvette szülővárosa, a szerbiai Szabács nagy múltú, kétszeres BEK-győztes RK Metaloplasztika irányítását.

„Harminc év után visszatértem oda, ahonnan indultam, ahol kiváló fiatalokból álló, sikeréhes csapat jött össze. Mikor odakerültem, ötödikek voltak a bajnokságban, tavaly bronzérmet szereztünk, most pedig bajnoki döntőt játszottunk a Vojvodina ellen, amely anyagilag és szervezetileg is jobb lehetőségekkel rendelkezik – mondta Matics a Nemzeti Sportnak. – Szerepeltünk az Európa-kupában is, a nyolcaddöntőben összesítésben három góllal kaptunk ki a sorozat későbbi győztesétől, az izlandi Valurtól.”

Az 54 éves szakember úgy érezte, a fiatal srácok megérdemlik, hogy együtt harcoljon velük, és együtt el is érték a céljukat. A munka mellett a szabadidejében sokat sportolt, a hétvégén pedig mindig hazautazott a családjához Szegedre.

Az edzőnek már tavaly is lett volna lehetősége, hogy visszatérjen a magyar bajnokságba, de már megegyezett a Metaloplasztikával. Aztán megkereste Varga János csurgói elnök, és végül kétéves szerződést kötött a klubbal, a keretet megörökölte az elődjétől, Baranyai Norberttől, tervei szerint a jobbátlövő Vojiszlav Brajovicsot hozza magával Szabácsról.

„Tudomásul kell venni, az NB I-ben nagy harc lesz a felsőházért – fogalmazott Matics. – A Tatabánya erős maradt, a Fradinak reális esélye volt a dobogóra, de a nemzetközi kupaszereplés és a sérülések sokat kivettek belőle. A Balatonfüred vissza fog jönni, ott a Gyöngyös és a Dabas, valamint nagy tervei vannak a most feljutó Győrnek is. A célunk a felsőház – megnézzük, mit tudunk kihozni ebből a csapatból.”

A tréner korábbról ismer néhány játékost a keretből, a balátlövő Gábor Marcellt, Vasvári Ádámot és Mirko Herceget, a beálló Szeitl Eriket és a kapus Füstös Ádámot, akire fiatalon még Bartucz László hívta fel a figyelmét. A munka július 22-én kezdődik, előtte csapatépítő találkozót tartanak, ami már hagyomány Csurgón.