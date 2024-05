Férfi kézi: átnevezik a Super Globe-ot, klubvilágbajnokságként viszik tovább a tornát – hivatalos

Az IHF közleménye szerint az új arculat mellett új helyszíne is lesz a viadalnak – a következő három kiírásnak ugyanis Egyiptom (egészen pontosan a 2021-es világbajnokság egyes meccseinek is otthont adó New Capital Sports Hall) ad otthont – az észak-afrikai ország korábban 2007-ben volt a rendezvény házigazdája, azóta pedig Katar, illetve az elmúlt években Szaúd-Arábia rendezte meg az interkontinentális viadalt.

A nemzetközi szövetség közlése szerint a klubvilágbajnokságon a korábbi 12 helyett kilenc csapat vesz részt: az öt kontinensbajnok mellett a címvédő, a házigazda nemzetet képviselő együttes, illetve egy szabadkártyás klub (a szabadkártya kiosztásáról az IHF Végrehajtó Bizottsága dönt) száll ringbe a trófeáért.

Az IHF továbbá bejelentette, hogy „feltámasztja” a néhai IHF Interkontinentális Kupát. A hajdanán mindössze háromszor (1998-ban, 2000-ben és 2002-ben) megrendezett viadalról egyelőre csak annyit közöltek, hogy hat csapat részvételével indítják újra. A résztvevők kilétét, a torna menetrendjét és helyszínét egy későbbi időpontban közlik majd a szervezők.