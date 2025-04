Vas Blanka Flandriában versenyez a következő napokban

WAREGEM VÁROSÁBÓL INDULNAK, és 128.5 kilométer megtétele után oda is térnek vissza a Dwars door Vlaanderen nevű flandriai kerékpárverseny női résztvevői, köztük Vas Blanka, aki pályafutása során először áll rajthoz ezen a viadalon. A férfiaknál hetvenéves múltra visszatekintő egynapost először 2012-ben írták ki a nőknek. A hagyományosan szerdán esedékes verseny a négy nappal későbbi Flandriai kör előszobájának számít, a kerékpárosok jellemzően felkészülésre használják.

Így tesz Vas Blanka is, aki például a 2021-es világbajnokságról is emlékezhet a flandriai sajátosságokra, a rövid, meredek kaptatókra. Akkor, húszévesen a felnőttmezőnyben indulva a negyedik helyet szerezte meg. Országúton Belgiumban legutóbb a tavaly szeptemberi Európa-bajnokságon versenyzett, s nyolcadik lett. Idén eddig három olaszországi egynaposon indult, a Strade Bianche pechesen alakult neki, nem tudta befejezni, a Trofeo Alfredo Bindán viszont második lett a sprintben, a Milánó–Sanremót a 27. helyen zárta.

A női mezőny esélyesei közé tartozik a címvédő holland Marianne Vos, ahogyan nagy riválisa, a Vassal egy csapatban tekerő belga Lotte Kopecky is, de nem szabad megfeledkezni a két olaszról, Elisa Balsamo és Elisa Longo Borghini is aratott már szép győzelmet az idén. A Tour de France tavalyi nyertese, a lengyel Katarzyna Niewiadoma nagyot bukott a Strade Bianchén, de a Sanremón már el tudott indulni, tervei szerint a két flandriai futamon is megméreti magát.

A férfiakra 184.2 kilométer vár, a tavalyi győztes amerikai Matteo Jorgenson mellett a Gent–Wevelgem nevű versenyt fölényesen megnyerő dán Mads Pedersen is nagy reményekkel indul, de a hazai környezetben tekerő belga bringásokat sem szabad leírni.