Erste Liga: meglepetésre a DVTK és a Brassó is egyenlített a negyeddöntőben

A Ferencváros magabiztosan, 6–2-re nyerte meg a párharc első meccsét, de akkor és most is jól játszott a Corona Brasov. A brassóiak kétszer is vezettek a második összecsapáson, ám a zöld-fehérek még az első játékrészben egyenlítettek, majd a harmadik harmadban kétszer is megszerezték a vezetést is, viszont a hazaiak mindkét alkalommal egalizáltak. A hosszabbításban a vendéglátó talált be, megverve az FTC-t, vagyis két meccs után döntetlen az állás. 5–4

A Gyergyó az első mérkőzésen nagyon simán, 8–1-re megverte a DVTK Jegesmedvéket, a második találkozón viszont az 59. percig be sem tudott találni. A miskolciak a második harmadik közepén Csíki Hunor és Roman Zitny találatával két góllal elhúztak, majd későn jött a hazaiak szépítése, ráadásul a vendégek az utolsó percben újra gólt szereztek, így egyenlítettek a párharcban. 1–3

Sokáig, a 39. percig kellett várni az első gólra, ekkor a DEAC került előnybe Mark Smirnov révén, majd kilenc perc múlva Danyiil Taraszov egyenlített. Több gól nem esett a 60 perc során, a hosszabbítás során viszont ismét a debreceniek szereztek gólt, s 2–1-re nyertek, akárcsak a Csíkszereda az első meccsen.

A magyar bajnok BJA HC az első meccsen csak hosszabbításban győzte le 3–2-re az UTE-t, és ismét szorosan alakult a két csapat mérkőzése. A Budapest Jégkorong Akadémia az első hamad végén, majd a második közepén betalált, majd ugyan az újpestiek az 53. percben szépítettek, egyenlíteniük nem sikerült. 2–1

JÉGKORONG ERSTE LIGA, RÁJÁTSZÁS

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

CORONA BRASOV (romániai)–FTC-TELEKOM 5–4 (2–2, 0–0, 2–2, 1–0) – hosszabbításban

Brassó. V: Németh M., Dósa, Kolláth, Varjú

BRASSÓ: Dubeau – Williams, Piche 1 (1) / Racine-Clarke, Willets / Boriszenko, Bors / Kovács E., Gajdó T. – Valchar 2 (2), Welsh (2), Levin 2 (2) / Rokaly-Boldizsár, Kóger, Van Wormer (1) / Szkacskov, Gajdó B., Zagidullin (1) / Vasile, Farkas T., Rudyka. Edző: Dave MacQueen

FTC: Kalnins – Seregély M., Crespi / Tyni 1, Kärmeniemi / Helgesen, Hrabal / Kárpáti, Haranghy – Heino 1 (2), Brady (1), Keränen / Molnár D., Kestilä (1), Mattyasovszky 2 / Galajda, Ring (2), Tóth G. / Nichol, Bán, Banga. Edző: Fodor Szabolcs

Kapura lövések: 50–32

Emberelőny-kihasználás: 5/2, ill. 2/2

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

MESTERMÉRLEG

Dave MacQueen: – Jobbak voltunk, mint az előző mérkőzésen, de ezúttal is túl sok helyzetet engedtünk a riválisnak. Nagyot küzdött mindkét csapat. A teljes idényben jól működött az emberelőnyünk, ez megmutatkozott a ráadásban is.

Fodor Szabolcs: – Büszke vagyok a srácokra, ismét keményen küzdöttek, közel voltunk ahhoz, hogy kettő nullára vezessünk a párharcban, sajnos nem sikerült. De így is elégedettek lehetünk, hiszen nyertünk egy mérkőzést idegenben. Most jön két hazai meccs, ugyanezt a küzdőszellemet várom a csapattól.

GYERGYÓI HK (romániai)–DVTK JEGESMEDVÉK 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)

Gyergyószentmiklós, 1170 néző. V: Soós D., Máhr-Stumpf, Kövesi, Varjó-Bartal

GYERGYÓ: Rinne – Haaranen (1), Jalasvaara / Mesikämmen, Fejes / Imre, Wardley – Orban, Gerads, BODÓ / Vincze P., Császár, Sárpátki / Moilanen, Tranca, VAYRYNEN 1 / Sándor-Székely, Csiszer, Szigeti. Edző: Markus Juurikkala

DVTK: VOSVRDA – Vokla, Szathmáry (1) / Szirányi, Vojtkó / Masella, Szalay – Hunt, Lövei, Kulesov / Miskolczi, PINEO 1, DOYLE (2) / Berdnyikov (1), Rétfalvi, ZITNY 1 / Farkas M., CSIKI 1, Blasko. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 33–18

Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 1/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

MESTERMÉRLEG

Markus Juurikkala: – Eddig is mondtam, négy győzelmet kell szereznünk, ez nem változott. Az ellenfél ezúttal jobb volt, keményen dolgozott, sok lövést blokkolt és a kapusa is szép védéseket mutatott be. Nem tudtunk ugyanazon a szinten teljesíteni, mint az előző mérkőzésen, viszont ez egy jó lecke volt.

Láda Balázs: – Jól játszottunk, fegyelmezettek és élesek voltunk. Sikerült jobban átváltanunk védekezésből támadásba, és a kapusunk is jó formában védett. A Gyergyó végig nagyon veszélyesen hokizott. Színvonalas mérkőzés volt, fontos, hogy a földön maradjunk, és ennek szellemében készüljünk a következő találkozóra.

DEBRECENI EAC–SC CSÍKSZEREDA (romániai) 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0) – hosszabbításban

Debrecen, 420 néző. V: Mach, André, Kovács Á., Magyar

DEAC: HETÉNYI – Usztyinyenko, Stensson / Kloz, Dobmayer / Jeliszejev, Bukor – Mozer (1), Galoha (1), Culigin – Bucskin, Kreisz, Mihalik A. / Novotny, SZMIRNOV 1, SENFELD 1 (1) / Kozma F., Atlasz. Edző: Vaszjunyin Artyom

CSÍKSZEREDA: ADORJÁN – Salló, Láday / Davis, Ferencz-Csibi / Gecse, Pivcatkin – Rokaly Sz., Honajsek, BECZE (1) / Péter B., Részegh T., Taraszov 1 / Forsberg, Rokaly N., Sándor D. / Lorraine, Silló, Fodor. Edző: Kevin Constantine

Kapura lövések: 38–31

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 4/1

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – Több góllal kellett volna megnyernünk a meccset, igaz, a Csíkszereda is töltött néhány percet a harmadunkban. Örömteli, hogy sok helyzetet alakítunk ki, de az már nem, hogy ezeket rendre kihagyjuk. Valamit ki kell találnunk, mert így nem jutunk messzire.

Kevin Constantine: – Az előzőhöz hasonló mérkőzést láthattak a nézők. Egyenlő erők küzdelme zajlott a pályán, hol az egyik, hol a másik csapat játszott fölényben. A folytatásban is ilyen, kevés gólt hozó összecsapásokra számítok.

BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC–UTE 2–1 (1–0, 1–0, 0–1)

Vasas Jégcentrum, 395 néző. V: Gebei G., Haszonits, Szabó D., Kis-Király

BJA HC: FARKAS R. – Pozsgai, Horváth M. / Szabó B., Szabó D. / Boros, Roach / DÓCZI ZS. (1) – Sofron, Keresztes L., Schlekmann / Molnár B. (1), Nagy K., BLACKWATER 1 / Somoza, Ravasz, Santerno / Tóth R., Weidemann, ZIMÁNYI 1. Edző: Kangyal Balázs

UTE: RAJNA – Sol, Luza / Desrocher, Kiss D. / Tornyai, Pokornyi / Franyó, Kovács S. – Szalma, Pelech, Stevenson / Kiss P., MCNULTY (1), LASKAWY 1 / Walker, Páterka, Dansereau / Vértes, Szabó Rácz, Kovács A. Edző: Jason Morgan

Kapura lövések: 32–24

Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 5/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a BJA HC javára

MESTERMÉRLEG

Kangyal Balázs: – Az első mérkőzéshez képest kicsit jobban játszottunk, kompaktak voltunk. Az első negyven percben szinte csak jó megoldásokat láttam a srácoktól, minden úgy alakult, ahogyan szerettük volna. Bár sokan lenézik, bitang erős az Újpest.

Jason Morgan: – Nehéz mérkőzés volt, a végsőkig küzdöttünk. Jól kezdtünk, aztán megszereztük az első gólt, de les volt – rosszul jött nekünk, de jó ítélet volt. Nem lehet panaszom a játékosokra, saját testi épségüket nem féltve védekeztek, küzdöttek, sajnos emberelőnyben nem tudtunk betalálni.