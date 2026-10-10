Nemzeti Sportrádió

Legyűrte a PSG a Le Mans-t, a Lorient kiütéssel győzött

R. P.R. P.
2026.10.10. 23:22
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Fotó: Getty Images
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Ligue 1 PSG Monaco
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 6. fordulójában a PSG 3–1-re legyőzte a Le Mans-t, míg a kisebbik fővárosi klub, a Paris FC 5–1-re kikapott a Lorient-től szombaton.

FRANCIA LIGUE 1
6. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Lille–Le Havre 1–0 (Bakwa (5.)
Kiállítva: Seko (Le Havre, 62.)
Lorient–Paris FC 5–1 (Ajorque 9., Tousart 17., Lala 30. – 11-esből, M. Baldé 45., Mboup 54., ill. Peter 47.)
Kiállítva: Lefort (Paris FC, 59.)
Monaco–Toulouse 1–0 (Bernardeau 68.)
Brest–Angers 2–2 (Diop 29., Abline 38., ill. Tengstedt 48. – 11-esből, Oppong 59.)
Paris Saint-Germain–Le Mans 3–1 (Beraldo 19. – 11-esből, Kvarachelia 61., Akliouche 68., ill. Mafouta 54.)

Vasárnap játsszák
15.00: Nice–Strasbourg
17.15: Rennes–Auxerre
20.45: Troyes–Olympique Marseille
Pénteken játszották
Lens–Olympique Lyon 2–1 (Sotoca 36., Udol 77., ill. Merah 85.)
Kiállítva: Udol (84.)

 

 

Ligue 1 PSG Monaco
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