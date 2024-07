Itt a bizonyíték, hogy Kroos tényleg a csúcson vonult vissza

Passes into the final third at European Championships on record (since 1980):



🥇 Toni Kroos - 322

🥈 Granit Xhaka - 178

🥉 Pepe - 164

🏅 Luka Modric - 154

🏅 Sergio Busquets - 126



