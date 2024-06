Olvasóinknál hat játékosunk is hetes osztályzat felett zárt a skótok ellen

Az első két csoportmérkőzésünkön egy játékosunk sem kapott hatosnál magasabb osztályzatot, most viszont hatan is hetes felett zártak. Mint említettük, a gólszerző Csoboth Kevint látták a legjobbnak (7.97), de a gólpasszos Sallai Roland (7.77.), az ismét remekül védő Gulácsi Péter (7.29), Willi Orbán (7.17), Botka Endre (7.13) és Schäfer András (7.02) is magas osztályzatot kapott.

Ezúttal olvasóink nemcsak azokat a játékosokat osztályozhatták, akik 20 percnél többet töltöttek a pályán.