Látványos megújulás a Hungaroringen

Elképesztő ütemben zajlik a munka a Hungaroringen, amelynek felújítása 2026-ra fejeződik be, ám közben, ahogy tavaly, az idén is megrendezik a Magyar Nagydíjat. A leglátványosabb változás 2025-ben következik be, hiszen új főépület és főlelátó fogadja majd a mezőnyt.

Tizenkét TORONYDARU DOLGOZIK a Hungaroringen ezekben a hónapokban, szinte gomba módjára nő ki a földből a főépület és a főlelátó – többek között ez derül ki a versenypálya közösségimédia- oldalán közzétett fotókból és információkból. Amint arról korábban beszámoltunk, egy héttel a 2024-es Magyar Nagydíj után elkezdődött a felújítás második szakasza a Formula–1-es versenypályán, amelynek keretében a paddock, a főépület és a főtribün teljes átalakítása valósul meg. Jelenleg 620 ember dolgozik nap mint nap azon, hogy a magyar pálya a megszokott magas színvonalon fogadhassa az F1-es családot az augusztusi versenyen. Íme néhány érdekes számadat az azóta eltelt fél évről a konstruktőri konzorcium jóvoltából: 23 785 köbméter betont, 7604 tonna betonacélt építettek be, befejezték a depó területén az erősáramú rendszert, épült 759 négyzetméter falazott szerkezet, és a főépület harmadik emelete függőleges szerkezetének építése is folyamatban van. „Elképesztő változáson megy keresztül a versenypályánk, mindennap más látvány fogad minket, hihetetlen tempóban nő ki a földből az új főépület és a főlelátó – nyilatkozta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. – Magyarország egyik legnagyobb és legfeszesebb építkezése folyik, ez a magyar építőipar bravúrja. Úgy kell megrendeznünk a negyvenedik Magyar Nagydíjat, hogy a főépület még nem lesz teljesen kész, tehát a csapatnak ideiglenes megoldásokhoz kell folyamodnia a versenyirányítás és a médiacenter esetében, a verseny után pedig megint visszaadjuk a területet kivitelezőnek, hogy 2026-ra minden igényt kielégítő, 365 napon át üzemelő, multifunkciós rendezvényközponttá váljon a Hungaroring. Nagyon várjuk már a nemzetközi mezőnyt, szerintem sok csodálkozó arcot látunk majd, ha megpillantják, mekkora változáson megy keresztül a pálya, és bízom benne, hogy a Formula–1 teljes csapata elégedett lesz a látottakkal.” Az elnök-vezérigazgató hozzátette: minden a tervek szerint halad, így az idei Formula–1-es Magyar Nagydíjon már teljesen új arcát mutatja majd a Hungaroring, amely 2026-ra készül el teljesen.