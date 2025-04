A Nemzeti Színházban emlékeztek meg a KIMBA növendékei a holokausztról

A Kazán István Kamaraszínház „Auschwitzi Napló” című holokauszt-monodrámája és az Ávinu együttes – A túlélés dallamai autentikus zsidó liturgikus dallamokat játszó együttes közös emlékműsorára a Kaszás Attila Teremben került sor kedden.

A telt házas eseményt mintegy száz ifjú birkózó tekintette meg a helyszínen, s a stábtagok mellett velük volt a KIMBA alapítója, a Magyar Birkózók Szövetségének (MBSZ) elnöke, Németh Szilárd is.

Németh az előadás megkezdése előtt beszédet mondott, felhívva a figyelmet arra, hogy hasonló szörnyűség nem ismétlődhet meg újra. Mindemellett arra is kitért, a darab különösen fontos, hiszen elengedhetetlen, hogy a mai fiatalok is teljesen tisztában legyenek a történelem fekete fejezeteivel, így a holokauszt részleteivel is.