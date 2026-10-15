Nem kizárt, hogy a Brentford ellen visszatér Szoboszlai Dominik
„Korai még megmondani, holnap még edzenünk kell. Az előző mérkőzésen még egyikük sem volt bevethető, most azonban nyitva hagyom a visszatérés lehetőségét” – mondta Andoni Iraola Cody Gakpo, Alexander Isak és Szoboszlai Dominik játéka kapcsán a Liverpool honlapjának tudósítása szerint.
A magyar válogatott csapatkapitánya a szeptemberi és októberi válogatott mérkőzéseket követően izomfáradtság és túlterheltség miatt kihagyta csapata Manchester City elleni bajnokiját, valamint a Linz elleni Bajnokok Ligája-mérkőzését.
A Liverpool Szombaton Brentfordban lép pályára a PL-ben, majd kedden a Villarrealt fogadja a BL-ben. Iraola a sajtótájékoztatón arról is beszélt: a sűrű menetrend miatt fontos, hogy rotálni tudja a keretét.
ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
szombat
13.30: Everton–Chelsea
16.00: Brentford–Liverpool
16.00: Fulham–Hull City
16.00: Manchester City–Ipswich Town
18.30: Newcastle United–Aston Villa
vasárnap
15.00: Bournemouth–Sunderland
15.00: Brighton–Crystal Palace
15.00: Leeds United–Manchester United
17.30: Nottingham Forest–Arsenal
hétfő
21.00: Tottenham–Coventry City