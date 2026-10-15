Nem kizárt, hogy a Brentford ellen visszatér Szoboszlai Dominik

„Korai még megmondani, holnap még edzenünk kell. Az előző mérkőzésen még egyikük sem volt bevethető, most azonban nyitva hagyom a visszatérés lehetőségét” – mondta Andoni Iraola Cody Gakpo, Alexander Isak és Szoboszlai Dominik játéka kapcsán a Liverpool honlapjának tudósítása szerint.

A magyar válogatott csapatkapitánya a szeptemberi és októberi válogatott mérkőzéseket követően izomfáradtság és túlterheltség miatt kihagyta csapata Manchester City elleni bajnokiját, valamint a Linz elleni Bajnokok Ligája-mérkőzését.

A Liverpool Szombaton Brentfordban lép pályára a PL-ben, majd kedden a Villarrealt fogadja a BL-ben. Iraola a sajtótájékoztatón arról is beszélt: a sűrű menetrend miatt fontos, hogy rotálni tudja a keretét.

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

szombat

13.30: Everton–Chelsea

16.00: Brentford–Liverpool

16.00: Fulham–Hull City

16.00: Manchester City–Ipswich Town

18.30: Newcastle United–Aston Villa

vasárnap

15.00: Bournemouth–Sunderland

15.00: Brighton–Crystal Palace

15.00: Leeds United–Manchester United

17.30: Nottingham Forest–Arsenal

hétfő

21.00: Tottenham–Coventry City