Nemzeti Sportrádió

Nem kizárt, hogy a Brentford ellen visszatér Szoboszlai Dominik

V. J.V. J.
2026.10.15. 14:20
Fotó: Getty Images
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Liverpool Andoni Iraola Szoboszlai Dominik
Andoni Iraola vezetőedző nem zárta ki Szoboszlai Dominik játékát a Liverpool a szombati, Brentford elleni bajnokiján, de a végső döntéshez viszont még a pénteki edzést is meg kell várni – derült ki a szakvezető csütörtöki sajtótájékoztatóján.

„Korai még megmondani, holnap még edzenünk kell. Az előző mérkőzésen még egyikük sem volt bevethető, most azonban nyitva hagyom a visszatérés lehetőségét” – mondta Andoni Iraola Cody Gakpo, Alexander Isak és Szoboszlai Dominik játéka kapcsán a Liverpool honlapjának tudósítása szerint.

A magyar válogatott csapatkapitánya a szeptemberi és októberi válogatott mérkőzéseket követően izomfáradtság és túlterheltség miatt kihagyta csapata Manchester City elleni bajnokiját, valamint a Linz elleni Bajnokok Ligája-mérkőzését.

A Liverpool Szombaton Brentfordban lép pályára a PL-ben, majd kedden a Villarrealt fogadja a BL-ben. Iraola a sajtótájékoztatón arról is beszélt: a sűrű menetrend miatt fontos, hogy rotálni tudja a keretét.

ANGOL PREMIER LEAGUE 
7. FORDULÓ
szombat
13.30: Everton–Chelsea
16.00: Brentford–Liverpool
16.00: Fulham–Hull City
16.00: Manchester City–Ipswich Town
18.30: Newcastle United–Aston Villa
vasárnap
15.00: Bournemouth–Sunderland
15.00: Brighton–Crystal Palace
15.00: Leeds United–Manchester United
17.30: Nottingham Forest–Arsenal
hétfő
21.00: Tottenham–Coventry City

 

Liverpool Andoni Iraola Szoboszlai Dominik
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