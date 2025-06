A Bournemouth tartja magát Kerkez 45 millió fontos kivásárlási árához

A lap szerint Kerkez Milos Liverpoolba igazolása legkorábban jövő héten válhat hivatalossá, ugyanis a PL-címvédő és a Bournemouth továbbra sem jutott egyezségre egymással a vételárban, miközben Arne Sloték még a Bayer Leverkusen klasszisát, Florian Wirtzet is próbálják magukhoz csábítani.

Az The I Paper arról is írt, hogy bár csak idő kérdése, mikor zárul le Kerkez ügye, a Bournemouth elhatározta, hogy tartja magát a balhátvéd 45 millió fontos kivásárlási árához. Részletezték, Andoni Iraoláék Dean Huijsen értékesítése után megengedhetik maguknak, hogy ragaszkodjanak legnagyobb értékeikhez, ezért nem váltak meg mindenáron a Manchester City és a Real Madrid által is kiszemelt Kerkez Milostól.

Florian Wirtz kapcsán a portál úgy értesült, a Bayer Leverkusen visszautasította a Liverpoolnak a támadó középpályásért tett 109 millió fontos ajánlatát, s 126 millió fontot szeretne kapni legjobbjáért – annak ellenére, hogy Wirtz is szeretne a Mersey-partiakhoz szerződni.