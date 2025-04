Virgil van Dijk és Mohamed Szalah is hosszabbít a Liverpoollal – sajtóhír

Mint ismert, 2025. június 30-án a Liverpool három klasszisának, a saját nevelésű Trent Alexander-Arnoldnak, az idényben magához képest is kimagaslóan teljesítő Mohamed Szalahnak, illetve a csapatkapitány, Virgil van Dijknak is lejár a szerződése, így mindhárman szabadon igazolhatóvá válnának.

Az elmúlt időszakban mindhárom labdarúgó esetében felmerült, hogy távoznak, ám a The Athletic most arról számolt be, hogy Szalah és Van Dijk két évvel, 2027-ig hosszabbíthatja meg szerződését. A lap emlékeztetett, december elején a holland hátvéd és az egyiptomi támadó is kapott ajánlatot a Mersey-parti klubtól, de a felek akkor még nem tudtak megegyezni, Van Dijk ugyan többször jelezte, hogy maradna, Szalah számos alkalommal utalt arra, hogy a Liverpool ajánlata nem megfelelő.

A The Athletic úgy tudja, hogy Richard Hughes, a Liverpool sportigazgatója most újabb szerződést ajánlott Van Dijknak és Szalahnak, akik 2027-ig hosszabbíthatnak.

A lap megjegyzi, hogy Trent Alexander-Arnold maradására egyre kisebb az esély, pláne, hogy a Real Madrid élénken érdeklődik az angol jobbhátvéd iránt, aki nyáron, szabadon igazolható játékosként ingyen szerződhet a „királyiakhoz”.