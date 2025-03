Májusban ismét visszatérne Kovács Zsófia Európa-bajnok tornász

A Dunaújvárosi KSE sportolója kedden az m4sport.hu portálon úgy nyilatkozott, egyre jobban halad a felépülése, már fájdalommentesen edz, és a májusi, várnai világkupaversenyen szeretne visszatérni.

„Ott még csak egy könnyített, leépített gyakorlattal indulnék, csak felemáskorláton, hogy újra szokjam a versenyhelyzetet, a körülményeket. Teljes értékűen, de szintén még csak felemáskorláton az őszi világbajnokságon versenyeznék, ezt tűztük ki célul” – mondta.

A 25. születésnapját jövő vasárnap ünneplő Kovácsot 2023 szeptemberében keresztszalag-szakadással műtötték – ezért lemaradt a világbajnokságról –, de a szervezete nem bírta a beépített csavarokat, így folyamatosan gyulladásban volt az érintett terület. Ennek ellenére az utolsó pillanatban sikerült kvalifikálnia az olimpiára, ám a párizsi pódiumedzésen ismét megsérült, sőt a porc is letört a térdében. A tavaly szeptemberi újabb operáció során ezeket a darabokat és a gyulladást okozó csavarokat is el kellett távolítani.

Mint mondta, az egészségi problémák és a nehézségek ellenére sosem fordult meg a fejében a visszavonulás, már kitűzte célul maga elé a 2028-as Los Angeles-i olimpiát.

„Ez a sérülés sem állíthat meg. Testileg és lelkileg is teljesen rendben érzem magam” – szögezte le a hétszeres Eb-érmes tornász.

A magyar válogatott március közepén egy hétig Mallorcán edzőtáborozott. Kovács is ott volt, de még nem tudott teljes értékű edzésmunkát végezni, nála a hangsúly még inkább a rehabilitáción van.

„Korláton már nagyjából teljes értékű gyakorlatokat csinálok, ott nem nagyon kell a lábamat használni, egyedül a leugrásnál, de azt túlforgatással szoktam gyakorolni, hogy mindig hanyatt érkezzek és a lábamnak tényleg semmi problémája ne legyen” – mesélte.

Hozzáfűzte, gerendán is elkezdett jobban mozogni, több elemet is sikerült visszahoznia a gyakorlatába, azonban ott azzal a nehézséggel is számolnia kell, hogy mindig a műtött lábáról ugrik el.

„Nincs semmilyen fájdalom, napról napra jobban bírja a lábam a munkát. Az ugrást és a talajt még nem igazán tudom csinálni, ott inkább kiegészítő gyakorlatokat végzek, olyanokat, amelyek előkészítik majd az ugrásokat és a légmunkát” – magyarázta.