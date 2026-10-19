A Sevilla bírózott, Mourinho a csapatát dicsérte a Real győzelme után

A vesztes Sevilla háza táján mindenki a játékvezetéssel volt elfoglalva, a vezetőedzőtől kezdve a klub webes adminisztrátoráig, aki úgy a Sevilla honlapján megjelent összefoglalóban, mint a hivatalos X-oldalon arról értekezett, hogy Arda Gülert ki kellett volna állítani a gólja előtt hét perccel történt könyökösért, majd azt is számon kérte Mateo Busquets játékvezetőn, hogy Kylian Mbappé gólját nem fújta vissza a Robbie Ure elleni (vélt) szabálytalanság miatt.



„A könyökös függvényében az egész meccset máshogyan látom. Lehet, hogy alapjáraton jobb az egyenlő létszám, de a játékvezetők megfosztottak minket attól, hogy egy másmilyen mérkőzést játsszunk. Nem értem, hogy a VAR miért nem hívta ki a játékvezetőt, a szünetben Peque elmondta, hogy megütötték. Egyértelmű piros lap volt, de én tehetetlen vagyok. A Robbie elleni szabálytalanság is látványos volt. Nem ért piros lapot, de szándékos volt, és gólt szereztek utána. A játékosaimmal elégedett vagyok, mert nem adták fel a küzdelmet, de tíz ember ellen kellett volna játszanunk, és ha úgy is megvernek minket, akkor rendben van. Nem az én hibám, hogy Arda lekönyökölte az egyik játékosunkat, a játékvezető egyszerűen hibázott” – füstölgött a mérkőzés után a Sevilla mestere, Luis García Plaza.



„Egyértelmű, hogy az a jelenet meghatározta a mérkőzést. Az első pillanattól kezdve látszik, hogy Güler lekönyökölte Pequét, aki később elmondta nekem, hogy Güler kereste a kontaktust. Ez végül a meccset is eldöntötte, mert percekkel később Güler gólt szerzett. Nem tudom, miért nem nézték vissza, de nem tehetünk semmit. Csak annyit kérünk, hogy tiszteljenek meg azzal, hogy ne hagyják figyelmen kívül az egyértelmű dolgokat. Azt sem tudom, miért nem nézték vissza a Robbie elleni szabálytalanságot, de ezzel együtt igyekeztünk a legjobbunkat nyújtani” – így Kike Salas, a Sevilla belső védője.



„Nem kommentálom a dolgot. Senki nem tudta megmutatni nekem a pontos felvételeket arról, hogy mi történt, nem láttam semmit. Az elemzőink mellett a tévésektől is kértem felvételeket, de nem találtam semmit arról, ami Luist (Luis García Plaza – a szerk.) ennyire feldühítette. Ha valami vagy valaki tényleg nekünk kedvezett, akkor minden további nélkül kiállok ide és elismerem, de szerintem ennek az ellenkezőjét látjuk majd többször. Ezzel együtt ha valaki szombatig elküld nekem egy tiszta, objektív felvételt a történtekről, én itt leszek, hogy beszéljek róla” – reagált a Sevilla játékvezetéssel kapcsolatos kritikáira a Real Madrid mestere, José Mourinho, akit a szombati Betis–Barcelona meccs játékvezetéséről is megkérdeztek.



„Tegnap a Bayern–Leipzig meccset néztük az asszisztensekkel. Utólag hallottam, mi történt, de nem vagyok meglepve. Csak egy átlagos nap a La Ligában” – hangzott a portugál lakonikus válasza.



Mourinho ezt követően Fede Valverde és Yan Diomandé játékát dicsérte, utóbbiról azt is elmondta, hogy óriási fejlődési potenciált lát benne, dacára annak, hogy jelenleg egy „fiatal, naiv, csiszolatlan gyémánt” szemében az elefántcsontparti szélső.



A Real Madrid korábbi kiválósága, Jorge Valdano sem rejtette véka alá a véleményét.



„Belefáradtam ebbe, elegem van – mondta a Movistar mérkőzés utáni műsorában a 71 éves argentin, aki játékosként, edzőként és sportigazgatóként is erősítette a királyi klubot. – Gyönyörű gólokat és kivételes játékosokat láthattunk, de végül csak a játékvezetőkről beszélünk. A futball a második helyre esett vissza ebben a diskurzusban.”



Valdano a történtek mellett a mérkőzés előtti feszült hangulatot kritizálta mondataival (a napokban a klub és a La Liga-elnök Javier Tebas ismét egymásnak estek, majd a meccs előtt a szurkolók egy Tebast kritizáló, és a Negreira-ügyet emlegető molinót feszítettek ki a kapu mögötti szektorban – a szerk.), majd kitért Luis García Plaza mondataira is.



„A Sevilla edzője az esetleges piros lappal próbálja igazolni csapata produkcióját. (...) Manapság minden a játékvezetők körül forog” – fogalmazott Valdano.



SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

Real Madrid–Sevilla 4–1 (2–0)

Madrid, Bernabéu Stadion, 73 907 néző. Vezette: Mateo Busquets

Real Madrid: Courtois – Valverde (Militao, 85.), I. Konaté, Huijsen, Cucurella – Jude Bellingham (Bernardo Silva, 70.), Tchouaméni – Endrick (Brahim Díaz, 70.), Güler (Camavinga, 78.), Y. Diomandé – K. Mbappé (Espí, 85.). Vezetőedző: José Mourinho

Sevilla: Vlahodimosz – J. Iglesias (Carmona, 72.), Castrín, Kike Salas, G. Suazo – Agoumé, Y. Fofana – R. Vargas (Ejuke, a szünetben), Peque Fernández (Manu Bueno, 56.), Félix Correia (Alfon González, 72.) – Ure (Stassin, 56.). Vezetőedző: Luis García Plaza

Gólszerző: Güler (30.), K. Mbappé (37., 63. – utóbbit 11-esből), Y. Diomandé (82.), ill. Manu Bueno (80.)