Hivatalos: Eric Dier is elhagyja a Bayern Münchent

Eric Dier a 2023–2024-es évad téli átigazolási időszakában érkezett a bajorokhoz kölcsönjátékosként vételi opcióval a Tottenhamtől. A korábbi angol válogatott védő 45 tétmérkőzésen kapott lehetőséget Thomas Tucheltől és Vincent Kompanytól. Az RB Leipzig elleni Bundesliga-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a klub sportigazgatója, Christoph Freund megerősítette, hogy Dier a következő idényt nem a Bayern München kötelékében kezdi. A klub azóta az X-en is megerősítette a hírt. A klublegenda Thomas Müller mellett Dier a következő távozó.

„Tárgyaltunk Erickel egy lehetséges hosszabbításról, ő viszont tájékoztatott minket, hogy más elképzelései vannak, és elhagyja a klubot” – közölte a sportigazgató. Fabrizio Romano szerint Dier az AS Monacónál folytatja. Az ideiglenesen Lőw Zsolt által vezetett RB Leipzig elleni mérkőzéssel biztosíthatná Kompany csapata a bajnoki címet, amivel Dier és Kane is az első trófeáját gyűjthetné be.