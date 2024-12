Női kézilabda-válogatott: irány Bécs!; a továbbjutásért játszik Szalonikiben a Fradi

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

Női válogatottunk Bécsben a világelitben folytatja az Eb-t. A debreceni stáb is költözik, magyar invázió várható az osztrák főbárosban – újságíró, szatértő, edző és játékos is azt találgatja, miképpen lehetne meglepni a világ legjobbját, Norvégiát. Az éremhez két meccsből egyet is elég nyerni – miért ne lehetne a pénteki az? Plusz szerdán a kezdési időpontok mellett az is eldőlt, hogy a dánok érkeztek meg negyedikként az elődöntőbe. Címlapsztori két oldalon.

Zizisz Vrizasz szerint pokoli este vár Szalonikiben a Fradira. A görögök 2004-es Európa-bajnoka Borbola Bencének elárulta, hogy nagyon elégedettek Lucescu mesterrel, a PAOK összeszedett csapat, Détári Lajost pedig üdvözli. A ferencvárosiakkal tartott több hónapos kihagyás után a sérüléséből felgyógyuló Raul Gustavo, Pascal Jansen vezetőedző pedig Saldanhától várja az eltiltott Varga Barnabás pótlását.

Fenyő Noah egyre közelebb az Eintracht Frankfurt nagycsapatához. A korosztályos válogatott magyar labdarúgó (német és magyar komolyzenész szülők gyermeke!) Borsos Lászlónak elárulta, miben segít neki nagyon sokat a kapus, Kevin Trapp, milyen a viszonya Lisztes Krisztiánnal, és mi a helyzet a jövőbeni német, illetve a magyar válogatottal.

…és még: évzárás a Bajnokok Ligájában, meccsdömping a kosárlabda európai kupákban, Kós-ezüst a rövid pályás úszó-világbajnokságon, Szaúd-Arábiáé a 2034-es futball-vb.

