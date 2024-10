„Szerintem elégedettek lehetünk az eddigi eredményeinkkel, de ha őszinte akarok lenni, azt mondanám, hogy még ennél is több van bennünk. Maximális koncentrációra van szükség, hogy még kevesebb hibával játsszuk le az elkövetkezendő mérkőzéseket, és még jobb eredményeket érjünk el” – értékelte az idény kezdetét Stronati. A cseh játékos azt is elmondta, miért játszott balhátvédet a DVSC elleni bajnokin, valamint szót ejtett a soron következő, Kecskemét elleni meccsről is.