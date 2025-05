Siti Beáta: A védekezés, a kapusteljesítmény és az érzelmek dönthetnek a Győr–FTC rangadón

Siti Beáta szerint sokat nyomhat majd a latban az érzelmi állapot is a szombati, Győri Audi ETO KC–Ferencváros összecsapáson. A találkozó a bajnoki címről dönt(het), mivel azonban a Fradi nem jutott be a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, így a fővárosiaknak ez lesz a legfontosabb meccse a szezon hajrájában. A korábbi klasszis irányító azonban nem csak a rangadóról mondta el véleményét, Siti Beáta értékelte a magyar férfiválogatott szerdai Eb-selejtezőjét is az NSO Tv kérésére.

NŐI KÉZILABDA NB I

24. FORDULÓ

Szombat, 17.15: Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!