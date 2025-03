Palasics Kristóf: Elismerést jelent, hogy Veszprémben bíznak bennem

FONTOS HETEK ÁLLNAK a veszprémi férfi kézilabdacsapat előtt, a Magyar Kupában és a bajnokságban is címvédésre készül, miközben a Bajnokok Ligájában egy lépésre van a kölni négyes döntőből. Ebben az időszakban Xavier Pascual, a bakonyiak nyáron kinevezett spanyol trénere krónikus sérülés miatt nem számíthat Mike Jensenre, a dán válogatott kapus helyére visszarendelték a Benficának kölcsön­adott Palasics Kristófot.

A harmincszoros válogatott kapus múlt szombaton a PLER ellen mutatkozott be a felnőttek között a veszprémi együttesben, a 41–20-as sikerrel záruló bajnokin Palasics a kapujára tartó 26 lövésből kilencet hárított, teljesítménye a második félidőre javult fel. A 22 éves kézilabdázót korábban rendszeresen kölcsönadta a klub, előbb a NEKA-nak, majd a spanyol La Riojának, legutóbb a Benficának. Azonban a szerződésében ezúttal rögzítették, sérülés esetén vissza lehet rendelni, amivel élt is a kényszerhelyzetben lévő magyar csapat. Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) is elfogadta a klub indoklását, így Palasics június 30-ig a veszprémieket erősíti.

„Minden kisgyerek álma, aki egyszer kézilabdázni kezd, hogy magyarként egy ilyen nagy klubban védhessen – mondta a kapus a veszprémi klub honlapjának a PLER elleni találkozót követően. – Óriási lehetőségnek tartom, hogy két év légiósélet után hazajöhettem, és megmutathatom magam itthon, a Veszprém szurkolótábora előtt, amely az egyik legjobb a világon. Várom, hogy pályára lépjek, igyekszem élni az eséllyel, és segíteni a csapatot abban, hogy minél sikeresebbek legyünk.”

Nem ismeretlen közegbe érkezett a kézilabdázó, a legtöbb csapattársa ellen már játszott. A legjobb kapcsolata Ligetvári Patrikkal van, akivel rendszeresen együtt szerepel a válogatottban.

„A munka érdemi része csak most kezdődik, az edzések és a mérkőzések, amiben sokat segít, hogy úgy érzem, gyorsan megtaláltam a közös hangot mindenkivel, de próbálok kicsit jobban megismerni mindenkit. Ezektől a világsztároktól rengeteget lehet tanulni, kifejezetten törekszem arra, hogy fejlődjek és minél jobb játékos legyek.”

Palasics elmondta, külön örült annak, hogy bekerült a kölcsönszerződésébe az a kitétel, aminek köszönhetően sérülés esetén visszahívható. Ráadásul a legfontosabb mérkőzések most következnek, április 12-én és 13-án a Magyar Kupa négyes döntőjét rendezik, miközben közeledik a K&H Liga hajrája is – mindkét hazai sorozatban a Veszprém a címvédő. A Bajnokok Ligájában a 2023-as győztes magdeburgiakkal találkozik a magyar együttes, a tét a kölni négyes döntő, amelyben legutóbb 2022-ben járt.

„Ez egyben a legizgalmasabb része az idénynek, amikor le lehet és kell aratni az elvégzett munka gyümölcseit. Elismerést jelent, hogy annyira bíztak bennem a klubvezetők, hogy ezt a pontot beleírták a szerződésbe, és így én is részese lehetek egy ilyen fontos időszaknak. Pályafutásom során először kerültem ilyen helyzetbe, hogy tagja lehetek egy Bajnokok Ligája-győzelemre is esélyes csapatnak. Nekem is nagyon más minden, mint eddig, óriási a feladat és a kihívás, de meg kell oldani!”

A kapus érzi a nyomást, de szerinte az ember olyan pillanatokért kezd el sportolni, mint egy Veszprém–Szeged rangadó, egy magyar bajnoki döntő, egy kiélezett Bajnokok-ligája-párbaj az egyenes kieséses szakaszban, vagy egy Magyar Kupa-finálé.

„A válogatottal egyébként többször voltunk olyan helyzetben olimpián, világbajnokságon vagy Európa-bajnokságon, amikor teljesíteni kellett, ahogy Lisszabonban is, de nyilván Veszprémben játszani már a következő szint.”

A kapus tehát nyárig a nevelőegyesületében szerepel, utána viszont új fejezet kezdődik pályafutásában, a német Melsungenhez igazol, amelynél együtt szerepelhet honfitársával, Sipos Adriánnal.