Veszprém vagy a légiósélet? – Vincze Szabolcs jegyzete

ARRÓL PANASZKODTUNK még fél évtizeddel ezelőtt is, hogy a magyar férfi kézilabdázók mezőnyében milyen kevesen állnak légiósnak és vállalják az ezzel járó kihívásokat, a hazai játékosok inkább belekényelmesedtek a magyar közegbe. Ebben talán volt is némi igazság, de a trend az elmúlt években megfordult, egyre több válogatott szintű magyar játékos próbálja ki magát külföldön, többek között a világ legerősebb bajnokságában, a Bundesligában is.

Ezt csak azért említem meg, mert az elmúlt hónapokban igencsak felkavarta a közvéleményt az a két hír, amely szerint – a legutóbb a vasárnap véget ért vb-n látott – nemzeti csapat két reménysége és alapembere, az irányító Fazekas Gergő és a kapus Palasics Kristóf nem fogadta el a magyar bajnok Veszprém ajánlatát, és úgy döntött, inkább külföldön folytatja pályafutását, előbbi Lengyelországban, utóbbi Németországban.

Biztos vagyok benne, hogy mindketten a lehető legjobb döntést hozták jövőjük szempontjából, és ez most egyáltalán nem a Veszprém ellen szól. Egyrészt azzal a magyar kézilabda csak jól jár, ha valaki légiósnak áll és Európa topligáinak egyikében pallérozódik, esetleg meghatározó játékossá válik, ám azzal is mindenkinek tisztában kell lennie, hogy egy fejlődni akaró, a karrierjét még építeni akaró fiatal, tehetséges játékosnak most nem feltétlenül az Építők az ideális terep. Még akkor sem, ha az edzője, a világ egyik legjobbjának tartott Xavi Pascual egyébként a klub utánpótlásán is nagyon rajta tartja a szemét.

A világ élcsapatai közé tartozó, bevallottan a Bajnokok Ligája-trófeát hajszoló One Veszprémnek ugyanis jelenleg kész játékosokra, mondhatni sztárokra van szüksége, ami egyben azt jelenti, hogy egy tehetséges magyar fiatal kevesebb lehetőséget kaphat mellettük, mint máshol. Márpedig egy Fazekas Gergő, Palasics Kristóf, Imre Bence vagy Ilic Zoran szintű tehetséges fiatalnak, aki valóban a legmagasabb nemzetközi szintre juthat, most inkább arra van szüksége, hogy minél többet a pályán legyen, ezt pedig az eredménykényszerben lévő Veszprémnél jelenleg egészen biztosan nem kaphatná meg.

Attól, mert most másképp döntött, simán lehet, hogy Fazekas és Palasics is szeretne valamikor Veszprémben játszani, ugyanakkor teljesen érthető az a vágyuk, hogy ha egyszer visszatérnek, már meghatározó szerepet játsszanak. Ők csak kézilabdázni szeretnének, ami igazolja mostani döntésüket, de azt is lássuk, hogy az Építőkben igenis megvan a szándék a fiatal magyarok visszahozatalára és beépítésére.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!