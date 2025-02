Herbert Gábor: Reális, de nem könnyű feladat a bennmaradás

A korábbi 70-szeres válogatott beálló visszatért a Viharsarokba, hiszen a váci munkája előtt, 2020 nyara és 2022 nyara között az NB I B-s orosházi együttesnél felügyelte a szakmai munkát. Herbert bemutatkozása nem sikerült rosszul, hiszen az elmúlt hétvégén a szerb válogatott jobbátlövő, Marija Lanistanin kínai figurából szerzett góljával négy másodperccel a vége előtt mentették 26–26-os döntetlenre az újoncként eddig jól menetelő Szombathely elleni hazai csatát.

„Az elmúlt hónapokban volt több érdeklődés és megkeresés, akadt, amelyikről úgy éreztem, még nem állok készen rá – mondta a 46. életévét csütörtökön betöltő tréner, aki 2026. június 30-ig szóló szerződést kötött a lila-fehérekkel. – Az új év kezdetétől viszont már vártam, hogy »megtaláljon« egy munka. Nem tartom könnyű feladatnak, amit Békéscsabán vállaltam, de nem is lehetetlen küldetés, ezért elég hamar meg is állapodtunk a klubbal. Mindenképpen azt szerette volna a vezetőség, hogy a múlt szombati bajnokin már az új edző üljön a kispadon és előtte tréningeket tartson a csapatnak. Az év végi Európa-bajnokság előtt jó őszi sorozatot produkált a Csaba, jó játékkal szépen gyűjtögette a pontokat, az Eb után viszont volt egy törés az együttes életében. Apróságokon múlnak a helyezések a mostani idényben. A Vasastól és az MTK-tól is egy-egy góllal kapott ki a csapat az elmúlt hetekben itthon, azt hiszem, a klub vezetősége arra jutott, hogy megújulás és változás kell. Most ismerkedem a játékosaimmal, akikkel közös nevezőre kell jutnunk, a játékunk bizonyos fázisaiban szeretnék nagy változtatásokat bevezetni.”

Herbert Gábor olyan elveket szem előtt tartva kezdte el a munkát új állomáshelyén, amilyenek szerint eddig is dolgozott.

„Mentalitást tekintve már a Szombathely elleni meccs is pozitívum volt nekem – folytatta a tréner. – Azzal pedig, hogy az utolsó pillanatokban tudtunk egyenlíteni, sikerélmény is volt benne. Nagyon rossz lett volna kikapni egy góllal, de a lányok tényleg mindent megtettek, biztos, hogy nagy megfelelési kényszer munkál bennük, ebből azért szeretnék lejjebb venni, de úgy, hogy megtartsuk a harcos mentalitást. Nem újdonság, hogy Békéscsabán erős gyökerei vannak a női kézilabdázásnak és nagy a háttértámogatása. Szeretném, hogy erre a támogatásra újra rászolgáljon a csapat. Nehéz lesz a tavaszi hadjárat, de rajtunk kívül még legalább három-négy csapat így van ezzel. Jó szellemiséggel, a gyors játékban történő előrelépéssel, a magunk mögé állított szurkolótábor segítségével elérhetjük a céljainkat. Abszolút reális cél a bennmaradás kiharcolása, ha nem lenne az, nem vállaltam volna el a feladatot – reális, de nem lesz könnyű feladat.”

A csabaiak a következő két körben a két topfavoritot, a Győrt és a címvédő Ferencvárost fogadják, utána viszont csak március közepén lépnek pályára legközelebb (a Magyar Kupa négyes döntője és a válogatott hét miatt lesz hosszabb szünet), így Herbertnek egy hónapja lesz arra, hogy összecsiszolódjon a csapattal a sorsdöntő utolsó tíz forduló előtt. Egy kulcsemberére viszont biztosan nem számíthat az új edző a bennmaradásért vívott harcban, a junior-világbajnok beálló és csapatkapitány Bencsik-Giricz Laura ugyanis anyai örömök előtt áll.