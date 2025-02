Győri-Lukács: 100; Malestein: 11 – idegenben nyert a Győr és az FTC a női kézilabda NB I-ben

A Vipers visszalépése miatt szabad hétvégéhez jutott a Győri ETO csapata, amely szerdán az NB I-ben sereghajtó MTK otthonában folytatta a bajnokságot. A kisalföldiek 13 játékossal utaztak el a fővárosba (Per Johansson a sérültek mellett ezúttal kisebb megbetegedés miatt nem számíthatott Fodor Csengére, Sandra Toft pedig pihenőt kapott), de így is igazolták a papírformát. A holland légiósok elemükben voltak, Bo van Wetering kilenc, Dione Housheer hét gólig jutott, és a brazil Bruna de Paula is eljutott nyolcig. A győri kapuban Hatadou Sako 14 védéssel, több mint 50 százalékos hatékonysággal zárt, Győri-Lukács Viktória pedig századik NB I-es meccsét játszotta az ETO színeiben.

A címvédő FTC a 11 gólig jutó Angela Malestein jó játékának is köszönhetően győzött Békéscsabán.

NŐI KÉZILABDA NB I

A 21. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

MTK BUDAPEST–GYŐRI AUDI ETO KC 30–43 (13–21)

Ríz Levente Sport- és Rendezvény központ, 700 néző. V: Hársfalvi Zs., Mórócz

MTK: Marinovic – Dávid-Azari, Dakos 1, Kekezovity 4, Bujdosó-Gerháth 2, Ferenczy 1, FEKETE B. 6 (1). Csere: Christe, Szőke (kapusok), POCZETNYIK L. 5, KORONCZAI 4, TÓTH A. 4, Tóth M. 1 (1), Andróczki 2, Bouti, Lapos. Edző: Woth Péter

GYŐR: SAKO – Győri-Lukács 3, HOUSHEER 7 (3), Lagerquist 3, Dulfer 1, Jörgensen 2, VAN WETERING 9. Csere: Győri A. (kapus), Nze Minko 3, Rju Un Hi 2, DE PAULA 8, BLOHM 4, Rédecsi 1. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 8. perc: 3–7. 16. p.: 5–13. 27. p.: 10–19. 35. p.: 19–23. 47. p.: 24–34. 56. p.: 28–40

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Woth Péter: – Más célokért játszik a két csapat, voltak akcióink, amelyekkel elégedett voltam, de ezt nem szoktam mondani. Örültem volna, ha szorosabb az eredmény.

Per Johansson: – Mély benyomást tett rám az MTK. Hatvan percig küzdöttek, nem adták fel, elismerésem érte. Értékes győzelmet arattunk.

16. FORDULÓ

Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–FTC-Rail Cargo Hungaria 32–38 (14–22)

Jegyzőkönyv később.