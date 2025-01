Per Johansson: Női kézilabdában a győri kispad a csúcs!

Január 13-án jelentett csődöt a norvég Vipers Kristiansand, amelynek játékosai szabadon igazolhatóvá váltak. Három kézilabdázóra le is csapott a győriek csoportriválisa, az Esbjerg. A dán csapatnál folytatja a húszéves, svájci válogatott jobbszélső, Mia Emmenegger, a nála két évvel idősebb svéd jobbátlövő, Nina Koppang is, a klub mindkettejükkel hosszabb távon számol. A fiatalok mellett a 27 éves holland beálló, a 2019-ben világbajnok Merel Freriks is aláírt a BL-ben tavaly bronzérmes csapathoz, ám ő csupán az idény végéig.