„Nem mondanám, hogy rossz érzések vannak bennem” – az osztrák válogatott magyar átlövője a mieink elleni meccsről

„Tudtam, hogy az első világversenyemen nem fogok kulcsszerepet kapni, de amikor pályára léptem, azt hoztam, amit tudok, segítségére voltam a csapatnak. Attól függetlenül, hogy ma nem léptem pályára, ennél jobban még soha nem éreztem magam” – nyilatkozta az MTI-nek kedden Albek.

A zentai születésű 25 éves balátlövő – aki Albek Annának, a Mosonmagyaróvár magyar női válogatott játékosának a bátyja – Adán kezdett kézilabdázni, majd a Nemzeti Kézilabda Akadémiára került, 2017 óta pedig Grazban játszik. Korábban a magyar juniorválogatottban is pályára lépett, az osztrák állampolgárságot tavaly tavasszal kapta meg – ezért a magyart és a szerbet elveszítette -, az ország felnőtt válogatottjában pedig november elején mutatkozott be.

A világbajnokság csoportkörében, Porecben az Európa-bajnoki címvédő franciák elleni találkozó második félidejét végigjátszotta, Kuvait ellen húsz percet kapott. Katar, majd kedden – immár Varasdon – a középdöntő első fordulójában Észak-Macedónia ellen is nevezve volt, de nem lépett pályára.

„Ha azt nézzük, hogy a tavalyi Európa-bajnokságon az új játékosok semmi játéklehetőséget nem kaptak, akkor ezzel félig-meddig elégedett lehetek, de vannak még meccseink, és azokon is szeretnék játszani. Minden meccsre azzal a mentalitással jövök, hogy végig fogom játszani” – szögezte le.

Az osztrákok Katart és Kuvaitot is legyőzték, majd kikaptak a franciáktól, tehát ígéretes helyzetből várták a középdöntő első fordulóját. A macedónok ellen rendkívül szoros meccset játszottak, a legvégén vezettek is egy találattal, de Filip Kuzmanovszki az utolsó másodpercben 13 méterről a hálóba bombázott, ezzel beállította a 29–29-es végeredményt.

„Nagyon fájó, ami történt, de nem csüggedhetünk, holnap fel kell készülnünk a magyarokból, és csütörtökön a legjobb játékunkat kell nyújtanunk” – vélekedett.

Albek karácsony előtt az MTI-nek úgy fogalmazott: érdekes érzés lenne a magyarok ellen pályára lépni. Most megjegyezte: akkor még nem is igazán realizálódott benne, hogy lesz egy ilyen mérkőzés, most viszont úgy érzi, nagyon komoly meccs lesz számára, és nagyon fontos találkozó lesz mindkét csapatnak.

„Nem mondanám, hogy rossz érzések vannak bennem. Ez egy olyan érzés, amit szerintem csak a sport tud adni. Nagyon várom már” – nyilatkozta.

A magyar–osztrák meccs csütörtökön 20.30-kor kezdődik majd Varasdon a vb-középdöntő második fordulójában.