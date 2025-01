Fodor Csenge: Ráléptem egy útra, ami segít visszatalálni önmagamhoz

Fodor Csenge 6 góljával a legeredményesebb győri játékos volt a mérkőzésen.

„Nagyon fontos volt ez a győzelem a csapat lelkének, nagyon fontos volt az önbizalmunknak, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült itthon tartanunk a pontokat. A Brest egy olyan ellenfél, amelyik ellen a legnehezebb felkészülni, hiszen nagyon sok variációja van, nagyon jól játszik hét a hat ellen, ahogy meg is mutatta.”

Videónkban beszélgetünk a góljairól, melyek között több szépségdíjas is volt, például egy cunder – és néhány kimaradt lövés is akadt, amiért mérges magára. Szóba kerül, hogy ez a 6 találat szezoncsúcs Fodornak a BL-ben, de a karriercsúcs sem volt messze. Felvetjük a szélsőnek azt is, hogy talán pályafutása legjobb évadját futja – bár ebben Fodor nem teljesen biztos, de úgy érzi, rálépett egy jó útra. Elmeséli nekünk, hogyan tette, végül beszélgetünk arról, hogy jelenleg ő az ETO legrégebbi játékosa.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

10. FORDULÓ

B-CSOPORT

Győri Audi ETO KC–Brest Bretagne (francia) 28–27 (14–13)

Győr, 4889 néző. V: Vujacsics, Kazanegra (montenegróiak)

GYŐR: S. TOFT – Győri-Lukács 3, Housheer 3, K. Jörgensen 3 (1), Blohm 3, Nze Minko 1, FODOR CS. 6. Csere: SAKO (kapus), DULFER 1, Rju Un Hi 2, DE PAULA 5, Hovden 1. Edző: Per Johansson

BREST: FILTER – COATANEA 3, VJAHIREVA 7 (2), Foppa 3, Ondono 1, Nocandy 1, C. LASSOURCE 7. Csere: Mairot 4 (2), Faure 1, Lott, K. Novak. Edző: Raphaëlle Tervel

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–4. 9. p.: 6–5. 14. p.: 6–8. 22. p.: 10–11. 27. p.: 11–11. 36. p.: 17–15. 39. p.: 19–15. 42. p.: 21–16. 52. p.: 24–23. 57. p.: 26–25. Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/1, ill. 6/4

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – A Brest az egyik legkiszámíthatatlanabb ellenfél, szinte lehetetlen elemezni a játékát, mindig képes meglepetést okozni. Csapatunk bizonyította, van tartása, mert kulcsemberünk, Kari Brattset Dale nélkül is nagyon értékes győzelmet aratott, ez sokat jelenthet a végelszámolásnál.

Raphaëlle Tervel: – Két jó csapat játszotta az évek óta szokásos szoros egymás elleni mérkőzését. A látványos játékban részünkről csupán apróságok hiányoztak a sikerhez, megvoltak a lehetőségeink. Ötgólos hátránynál sem adtuk fel, és ezért dicséret illeti a játékosainkat.