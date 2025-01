Mestermérleg: a Fradinak nyártól új edzője lesz, keresik Gyurka János utódját a női kézilabda NB I-ben

Zajlik az élet a női kézilabda NB I-ben, a meccsek árnyékában már javában dolgoznak a jövő évi keretek kialakításán a klubok. A bajnokság felénél kezd körvonalazódni, hogy az első helyért a címvédő Ferencváros és a Győri ETO küzdhet – ebben nincs meglepetés. Abban azonban igen, hogy a harmadik helyen az újonc esztergomiak állnak, a negyedik debreceniek mögött a másik feljutó Szombathely készül bravúrra. Az utolsó helyen szerénykedő MTK-tól nagy feltámadás kellene, a 13. dunaújvárosiak és a 8. váciak között csupán négy pont a különbség. Szép feladat vár tehát a vezetőedzőkre a hátralévő 13-14 mérkőzésen.

HÁRMAN VÁLTOTTAK A NYÁRON

Két Fejér vármegyei csapatnál is új edzőt neveztek ki 2024 nyarán. Az előző idényben 8. helyen végző dunaújvárosiaknál a menet közben beugró Paic Róbert és Virág Roland kettőst a veszprémieknél korábban Momir Ilicset segítő Gulyás Péter váltotta. Tizenkét forduló elteltével Gulyással hat pontot gyűjtöttek az újvárosiak, jelenleg a kieső, 13. helyen állnak. Egy ponttal többet szerzett – de egy meccsel többet is játszott az Alba Fehérvár, a székesfehérváriakat Szuzana Lazovics vezeti. A játékosként olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok montenegrói szakember az NB I rajta előtt néhány nappal álláshalmozó lett, kinevezték hazája női szövetségi kapitányának.

Az NB I-be bajnokként feljutó szombathelyiek nyári tervei között nem szerepelt az edzőváltás, azonban az ügyvezető, Pődör Zoltán szerint történt egy olyan váratlan esemény, amelyre nem tudott másképp reagálni. Vida Gergő utódja a dán Bo Rudgaard Olsen lett, akivel villámrajtot vettek a vasiak, a 13 forduló alatt megszerzett 14 pontjuknak köszönhetően az ötödik helyen állnak. Ha ezt meg tudják őrizni, nemzetközi kupaszereplésre készülhetnek, amivel messze túlszárnyalnák a várakozást.

HÁROM PLUSZ EGY CSERE MENET KÖZBEN

Az idény kezdete után először Vácon döntöttek úgy, hogy edzőt cserélnek. Herbert Gáborral előbb a 6., tavaly az 5. helyen végzett a több magyar válogatottat is foglalkoztató csapat. Az Európa-liga főtáblájáért zajló párharcra már Horváth Rolanddal készültek fel Csíkos Lucáék, a Thüringer HC dolgát azonban nem tudták megnehezíteni, oda-vissza magabiztos sikert arattak a németek. Horváthék jó hajrával még odaérhetnek az ötödik pozícióba.

Az előző idény egyik meglepetéscsapata az MTK volt, a fővárosi kék-fehérek Vágó Attila vezetésével hatodikok lettek. A tréner jelezte, hogy nehéz idény vár rájuk, jelentősen átalakult a keret. Igaza lett, a naptári év végéig csupán két pontot gyűjtött az együttes, a vezetőség a váltás mellett döntött. A beugró Kekezovity Marinko utódja Woth Péter lett, aki korábban kupagyőzelemre vezette a német TuS Metzingent. Woth szombaton, a békéscsabaiak elleni idegenbeli találkozón mutatkozik be, létfontosságú a győzelem a sereghajtónak.

A klubtörténelmi bronzérem után a több alapemberét is elveszítő mosonmagyaróváriaknál Gyurka Jánosra várt a feladat, hogy beépítse az érkezőket. A döcögős rajt után rendkívüli szurkolói ankétot tartottak, ám a krízist nem sikerült kezelni, sőt novemberben előbb a klub elnöke, majd az őt követő utód is lemondott, miközben a játékosok és az edzők a DVSC ellen a pályán demonstráltak, amiért súlyos büntetést kaptak. A január elején egy hónapra eltiltott Gyurka a nemzetközi kupában leülhetett a kispadra, de az első hazai mérkőzésük előtt fél órával (!) menesztették. A végleges utódról később születik döntés.

A címvédő Ferencvárosnál dolgozó Allan Heine már 2024 novemberében meghozta a döntést, a szakembernek hiányzik a családja, ezért az idény végén elhagyja a zöld-fehéreket. A Fradi nagy nevet igazolt, a szintén dán Jesper Jensen veszi át az irányítást. Jensen az Esbjerggel bajnok és BL-bronzérmes, Dániával olimpiai és vb-harmadik, valamint Eb-ezüstérmes volt.

ÉL A BIZALOM

Az aranyra éhes győrieknél a vezetők elégedettek Per Johanssonnal, a tavaly tavasszal kinevezett svéd szakemberrel 2027 nyaráig hosszabbítottak nemrég. Habár a Fraditól kikaptak a Népligetben, a bajnoki címre minden esélyük megvan, ha megnyerik a hátralévő mérkőzéseiket, köztük a már most telt házas, FTC elleni rangadót május 10-én.

A női kézilabda-válogatottnál Golovin Vlagyimirt segítő Szilágyi Zoltánra is számítanak Debrecenben, 2027-ig hosszabbítottak vele még tavaly novemberben. A Vasasnál dolgozó Konkoly Csaba és a kisvárdai Józsa Krisztián is élvezi a bizalmat, mindketten új szerződést írtak alá klubjukkal.

A korábbi ferencvárosi sikeredzőt, Elek Gábort 2023 nyarán nevezték ki az akkor másodosztályú esztergomiak szakmai igazgatójának. Elekék a szombathelyiek mögött jutottak fel, az élvonalban parádéznak, tizenkét forduló alatt csupán a Győr és a Ferencváros tudta őket legyőzni, így most a harmadik helyen állnak. Szintén 2023 nyarán mutatkozott be a délvidéki Rác Sándor, aki tavaly benn tartotta a békéscsabaiakat. Az Előrére idén is nagy harc vár tavasszal, ahogyan a budaörsiekre is, a két csapat között két hely és egy pont a különbség, de Buday Dánielék egy meccsel többet játszottak. Elkélhet tehát a válogatott szélső, Szöllősi-Schatzl Nadine segítsége, hogy ne lefelé, hanem felfelé kelljen nézegetniük a közeljövőben a budaörsieknek.